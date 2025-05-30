Чартеры Belavia стали летать в Эль-Аламейн (Египет)

Из Минска запустили чартеры в Эль-Аламейн на средиземноморском побережье Египта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.

Чартерная программа Belavia и туроператора продлится до 14 октября. Вылеты самолетов запланированы каждые 10-11 ночей.

Как отметили в РСТО, прошлый сезон был премьерным для этого направления и стал успешным. Первый рейс 2025 года, по данным туроператора, заполнен на 100 %. Продажи на первый вылет были закрыты за 2 недели до старта цепочки.