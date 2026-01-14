Часовые механизмы вне времени - мастер из Дзержинска удостоен спецпремии Президента

Во благо страны и во имя духовного наследия. В начале года состоялось вручение премии Президента "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и "Белорусский спортивный Олимп" 2025 года. Об одном из лауреатов - в нашем сюжете.

За выдающиеся достижения в декоративно-прикладном искусстве, создание уникальной технологии изготовления механических будильников из дерева Андрей Мартынюк удостоен специальной премии Президента.

Первые модели мастер разрабатывал годами, самостоятельно осваивал программирование, а инженерное образование помогло понять основы механики. Мастер делает часы и другие сложные механизмы полностью из дерева.

"Даже в юном возрасте я понимал, что сделать часы не так просто", - признается мастер народных художественных ремесел Дзержинского районного центра культуры и народного творчества Андрей Мартынюк.

Он создал не один десяток часов, прежде чем сделал это своей профессией и делом всей жизни. Андрей Мартынюк создает часы более 40 лет, при этом не прекращает экспериментировать с их механизмами. Порой на кропотливую работу мастера уходят годы.

Андрей Мартынюк, мастер народных художественных ремесел Дзержинского районного центра культуры и народного творчества:

"Первые часы я делал почти 2 года свои, потому что было очень много экспериментов. Первая попытка скопировать металлические часы в дереве не увенчалась успехом. Дерево диктует свои условия, поэтому было много вариантов. После того еще было несколько разработанных механизмов. Но экспериментов было около 15 лет, прежде чем добился результата, который устроил".

Запоминающаяся работа - подарок Президенту на его 65-летие. Над эскизом часов работал весь коллектив Дзержинского районного центра культуры и народного творчества. К слову, шедевры умельца есть и у принца Объединенных Арабских Эмиратов.

Андрей Мартынюк, мастер народных художественных ремесел Дзержинского районного центра культуры и народного творчества:

"Если это повтор каких-то часов, которые я уже изготавливал, это обычно 2-3 месяца может уходить. На новые разработки может уходить и полгода, и год, и больше. Потому что всегда хочется найти какие-то интересные решения и в оформлении, и в механике".