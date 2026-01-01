"Часть белорусской культуры" - Белтелерадиокомпания отмечает 70-летие

Принимает поздравления в первый день нового года Белтелерадиокомпания. Сегодня у нас круглая дата. БТ - 70 лет! Медиахолдинг прошел исторический путь: от кинопленочной эры до цифровых технологий.

Сейчас Белтелерадиокомпания - это 8 телевизионных кнопок, 5 радиостанций. Есть свои ТРК в пяти областях. А еще "Беларусь 5 Интернет". Свой сайт, приложение. Словом, телевидение - повсюду.

Первые позывные Белорусского телевидения прозвучали 1 января 1956 года - к зрителям с экрана обратилась Тамара Бастун:

"Добры вечар, дарагія таварышы! Пачынаем нашы пробныя перадачы".

В этот день начала вещание первая в БССР студия телевидения, разместившаяся в Минске по улице Коммунистической, 6. Сначала вещание велось по 2-3 часа в сутки. Постепенно хронометраж увеличивался. Рос штат и охваты.

Наталья Марцелева, журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании с 1979 по 2012 годы

Наталья Марцелева, журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании с 1979 по 2012 годы:

"Наша редакция занимала четвертый этаж, а машбюро, где работали очаровательные девушки, - первый. Вспоминаю свою молодость: мне приходилось бегать вверх-вниз по десять-пятнадцать раз в день. Я носила не только свои тексты - на правах самой младшей в штате я обслуживала половину редакции. Редактор постоянно вносил правки, сценарии полностью переписывались, и я снова и снова летела с четвертого на первый с очередными изменениями".

В 1970-е началось строительство здания нового телецентра по Макаенка, 9. Причем помогать приезжали и работники ТВ. Каждую субботу - как по часам. 80-е годы - период профессиональной зрелости Белорусского телевидения. Но на БТ все еще не ведущие, а дикторы, которые проходили сумасшедший кастинг.

Марина Новикова, диктор Белтелерадиокомпании с 1984 по 2000 годы

Марина Новикова, диктор Белтелерадиокомпании с 1984 по 2000 годы:

"Первый эфир был с глазами повернутыми внутрь себя. Потому что мне казалось, что какая-то оторопь меня охватила. У меня даже был такой эфир, что я просто встала и вышла из эфира, потому что не знала, что камеру еще не выключили. После чего ко мне прибежал главный режиссер, и сказал, что я вышла из кадра в эфире! Очень любопытно. Я думала, может, меня уволят. Нет, не уволили".

В конце 90-х начиналась большая дорога от стажера до директора самого культурного канала "Беларусь 3" у Натальи Мариновой. Позвонила по номеру, указанному в титрах "Добрай раніцы, Беларусь".

Наталья Маринова, главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 3"

Наталья Маринова, главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 3":

"Телеканал за последнее время действительно шагнул вперед. Появилось очень много проектов. Мы очень много используем современных технологий для того, чтобы канал не ощущался как несовременный либо ретро. Хотя слово "ретро" сейчас достаточно актуально. У нас очень много проектов, которые мы выдаем и из фондов Белтелерадиокомпании, и кинопоказ - это тоже ретро".

И это тот пример, когда имея должность - и так со всеми на БТ - работать в полях продолжают. А это ведь сверхнагрузка. Но это уже как норма. Никто не думает, когда там последний выходной был. Наталья Маринова курирует еще проекты на "Беларусь 1" и часть из них даже сама монтирует.

Алена Спиридович, ведущая Белтелерадиокомпании, заслуженная артистка Беларуси

Алена Спиридович, ведущая Белтелерадиокомпании, заслуженная артистка Беларуси:

"Я люблю Беларусь, как бы это пафосно ни звучало. Это то, что у меня в сердце. Я люблю людей, которые живут в Беларуси. Я люблю свою работу. Наверное, в этом мой смысл жизни".

Сегодня главным каналом страны остается "Беларусь 1", а Белтелерадиокомпания - центральный орган управления в сфере теле- и радиовещания. Телевидение стало неотъемлемой частью жизни белорусов: оно объединяет, информирует и сохраняет память о важнейших событиях.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Я все время забываю, в каком году я пришел и в каком месяце. Мне кажется, это был 2006-й. Это значит, что скоро будет 20 лет моей работы. Я всегда говорю, когда общаюсь с молодыми сотрудниками, которые только пришли, или теми, которые хотят у нас работать, что журналистика - это не работа, это образ мышления и стиль жизни. Я горжусь нашей компанией. Она на протяжении всех этих лет проделала огромную работу. Это часть белорусской культуры, учитывая особенно многообразие телевизионных каналов, которые сегодня у нас существуют, поэтому БТ стоит, как мне кажется, особняком".