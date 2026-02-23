3.73 BYN
Частичка тепла для защитников: в Минской войсковой части прошла добрая акция "Мамины пироги"
Частичка тепла и заботы для тех, кто стоит на защите Беларуси. Республиканская акция "Мамины пироги" с выпечкой и угощениями состоялась в Минской войсковой части 54-48.
Мероприятие, наполненное домашней и теплой атмосферой, организовал Белорусский союз женщин. В программе - концерт от молодежи, подарки и угощения. Пироги женщины испекли своими руками.
"Я мама сына, который служит в части 54-48. И так сложилось, что с этой частью у нас много связано, потому что здесь когда-то в свое время служил мой родной брат. Я его тоже провожала и ждала. Здесь когда-то работал мой свекр, а сейчас продолжает дело своих дедов, отцов наш сын. Я посчитала своим долгом обязательно здесь быть, привезти домашний, вкусный пирог, который любит мой сын", - отметила мама военнослужащего Ирина Черненко.
Светлана Мусилович, зампредседателя Ленинской районной организации Белорусского союза женщин:
"Наши военнослужащие всегда делятся впечатлениями. И до слез трогательно слышать, что эта акция помогает им вспомнить о доме, о маминых пирогах, о тепле ее рук. А аромат, который сейчас стоит в зале, действительно, говорит об этом тепле и заботе и любви".
Самая вкусная акция "Мамины пироги" уже стала традицией. В эти праздничные дни прекрасная половина окружает родительским вниманием и материнской заботой защитников Отечества в воинских частях по всей стране.