Частичка тепла для защитников: в Минской войсковой части прошла добрая акция "Мамины пироги"

Частичка тепла и заботы для тех, кто стоит на защите Беларуси. Республиканская акция "Мамины пироги" с выпечкой и угощениями состоялась в Минской войсковой части 54-48.

Мероприятие, наполненное домашней и теплой атмосферой, организовал Белорусский союз женщин. В программе - концерт от молодежи, подарки и угощения. Пироги женщины испекли своими руками.

"Я мама сына, который служит в части 54-48. И так сложилось, что с этой частью у нас много связано, потому что здесь когда-то в свое время служил мой родной брат. Я его тоже провожала и ждала. Здесь когда-то работал мой свекр, а сейчас продолжает дело своих дедов, отцов наш сын. Я посчитала своим долгом обязательно здесь быть, привезти домашний, вкусный пирог, который любит мой сын", - отметила мама военнослужащего Ирина Черненко.

мама военнослужащего Ирина Черненко

Светлана Мусилович, зампредседателя Ленинской районной организации Белорусского союза женщин:

"Наши военнослужащие всегда делятся впечатлениями. И до слез трогательно слышать, что эта акция помогает им вспомнить о доме, о маминых пирогах, о тепле ее рук. А аромат, который сейчас стоит в зале, действительно, говорит об этом тепле и заботе и любви".

Светлана Мусилович, зампредседателя Ленинской районной организации Белорусского союза женщин