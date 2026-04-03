Че за?.. Иностранные спецслужбы снова пытаются "раскачать" белорусов через TikTok и Threads

В Беларуси бензин и дизель подорожали на 7 копеек, а проезд в общественном транспорте - на 15 копеек в Минске и на 10 копеек в регионах. В соцсетях сразу же посыпались обвинения: "режим утаивает", "обманывает", "наживается". Но за этими эмоциональными вбросами скрывается обычная экономика, а также целенаправленная работа внешних спецслужб.

Манипулятивные технологии и механизмы воздействия на умы белорусов по полочкам разложили в подкасте "Че за?.." журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов.

1. Экономика, а не "нажива"

Повышение цен - это не внезапное решение "режима", а неизбежные расходы, которые никуда не деть:

Обслуживание и модернизация НПЗ. Оборудование на белорусских нефтеперерабатывающих заводах в основном европейское и американское. Санкции заставляют обходить ограничения, а Европа "тоже кушать хочет" - поэтому цена обхода растет.

Зарплаты и прибыль. Работники НПЗ, как и бюджетники, должны получать деньги. Без прибыли предприятия невозможно платить зарплаты и обновлять производство.

Амортизация и глобальный рост цен. На всей планете дорожают газ, нефть и комплектующие (от простых шестеренок до высокотехнологичного оборудования). Беларусь смягчает удар долгосрочными контрактами с Россией, поэтому рост цен на топливо у нас минимальный (всего 7 копеек против резкого скачка в США с 3 до почти 4 долларов за галлон).

То же самое касается общественного транспорта: новые комфортабельные автобусы, Wi-Fi, зарядки, ремонт - все это стоит денег.

Александр Хоровец: "В конце концов, водителям и сотрудникам автопарков тоже нужно повышать зарплаты, потому что у них тоже есть семьи, дети, которых нужно кормить".

2. Как из 7 копеек делают триггер

Авторы вбросов в TikTok (ТикТок) и Threads (Трэц) не ищут правду. Они используют любой рост цен как повод заявить:

"Нас обманывают!"

"Режим наживается!"

"Все утаивают!"

Почему именно эти соцсети? TikTok - это основная площадка молодежи. В Threads аудитория постарше, с "взрослыми" аккаунтами.

Александр Хоровец: "Эти паблики мимикрируют под белорусские: используют красно-зеленые логотипы, названия вроде "Советская Белоруссия", "Белоруссия-1" или даже подкаст "Че за?..". Цель - создать иллюзию, что "все так думают".

3. Механизм информационного домино (этапы манипуляции)

Сначала запускают 5-10 похожих роликов от "недовольных белорусов" (на деле это, как правило, орудуют представители западных спецслужб). Человек видит несколько видео и думает, что это "мнение большинства". Он лайкает, репостит, кидает знакомым в Viber.

Далее алгоритмы соцсетей начинают подсовывать ему похожий контент - и вот он уже считает, что это мнение большинства (или, по крайней мере, множества людей). После 30 коротких видео навязанная мысль уже кажется ему своей собственной ("я это давно знал").

И вот уже человек сам снимает ролик в стилистике "я тоже возмущен". Этот ролик вирусится, потому что создался тренд, и набирает тысячи, сотни тысяч, миллионы просмотров.

Результат: человек искренне верит, что он сам пришел к таким выводам. Хотя на самом деле его к этому мягко подвели профессиональные манипуляторы.

4. Уроки прошлого и "прививка" белорусов

Вот кстати, относительно "свежий" казахстанский кейс: точно такой же небольшой рост цены на газ для таксистов там стал триггером массовых протестов, которые закончились жертвами и вводом войск ОДКБ.

В Беларуси после 2020 года у многих появилась своеобразная "прививка" - люди научились распознавать манипуляции.

Артем Строганов: "Благо, что события 2020 года для большинства белорусов стали такой своеобразной прививкой - люди начинают распознавать манипуляции. Потому что в 2019-2020 годах все думали о ковиде, а потом не поняли, как ими начали манипулировать и выгнали тысячи людей на улицы".

Да, проблемы в стране есть (разбитые дороги по весне, болезненные вопросы в образовании, здравоохранении и т. п.). Но эти недочеты специально раздувают в целую сеть антигосударственных нарративов, чтобы подготовить почву для новых раскачек.

5. Что делать обычному белорусу

Включайте критическое мышление каждый раз, когда видите "возмущенный" ролик. Задавайте вопрос: а кто реально за этим стоит?

Помните: лайк, репост или просто пересылка могут привести к тому, что паблик позже признают экстремистским, а вы попадете под административную ответственность. Закон суров, но это закон.

Какие выводы?

Повышение цен на 7 копеек на топливо и на 15 копеек на проезд - это обычная экономическая необходимость. А вот превращение этих копеек в "доказательство обмана" - это уже не экономика, а информационная война.

Кстати, не лишним будет вспомнить, насколько подорожало топливо на Западе - в некоторых странах цена дизеля подскочила на 30-40 %, в то время как в Беларуси рост составил менее 3 %.