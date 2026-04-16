Че за?.. Лукашенко не пускает белорусский калий в Европу
На совещании по развитию юго-востока Могилевской области Президент жестко раскритиковал чиновников и раскрыл новую хозяйственную логику: Беларусь больше не будет спешить продавать калийные удобрения за валюту. Вместо этого все будет идти на внутренние поля, чтобы вырастить и продать гораздо более дорогой товар - продовольствие.
Но удастся ли реализовать все задуманное в ближайшее время? Ведь, как известно, обещания чиновников часто расходятся с реальностью… Острую тему "по полочкам" разложили в подкасте "Че за?.." Александр Хоровец и Артем Строганов.
"Отдал вам, а вы угробили!"
Президент регулярно посещает юго-восток Могилевской области и каждый раз слышит от чиновников уверения, что все планы будут выполнены. Однако обещания регулярно расходятся с реальностью. Лукашенко прямо назвал причину - разгильдяйство и расхлябанность в исполнении. "Я буду помнить все", - заявил он, подчеркивая, что больше не намерен терпеть систематическое невыполнение поручений.
Александр Лукашенко:
По удобрениям Турчин звонит.
- Вы понимаете, на внешних рынках такие заоблачные цены на удобрение. (Ну естественно, завтра будут и на продовольствие такие цены), а мы вот отдаем все крестьянам.
- Ну ты же пришел вчера от крестьян, сев идет.
- Да, я понимаю.
- Ну, можно мы в апреле (до середины) отдадим, а остальное продадим. Вот вы понимаете, сколько денег мы получим.
Что, он не прав? Он прав. Но я ему запретил это делать и в апреле, и в мае. Вы получаете удобрение. Но предупредил же министра, позвонил: Горлов, имей в виду. Не дай бог, где-то найдем, хоть в одном хозяйстве удобрения не так хранятся. А я же знаю, как они хранятся.
Высыпали под открытое небо. Это же калийные, они не сгниют, не скоро разлагаются. Это ж не фосфорные, которые то улетучились, то растворились: нет, ну что вы, ну что вы такое говорите?! Не может такого быть. Через сутки опять его допрашиваем: все, отдал указания, Исаченко принял к исполнению и прочее. А этот говорит: там, там, там недостаток. Как я на это должен реагировать?
Я забрал деньги у производителей. В бюджете забрал деньги, мы недополучили. Можем продать в пять раз дороже, валюту получить. Отдал вам, а вы угробили. Василий Николаевич, по всей стране разберитесь и посадите. Будет больше 10 человек - и министра туда 11-м, ибо будете вы там.
Экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из Беларуси в 2025 году достиг рекордных 10 млрд долларов. И эта цифра из года в год только у величивается. Продавать готовую продукцию гораздо прибыльнее, чем сырье в виде удобрений.
Лукашенко предлагает рачительный, хозяйский подход: шахтеры добывают калий трудом, его нужно грамотно внести в почву в правильные сроки, получить высокий урожай, переработать и продать с максимальной добавленной стоимостью.
Проблемы на местах, или почему планы буксуют
Справедливости ради нужно сказать, что есть несколько объективных причин низкой исполнительской дисциплины:
юго-восток Могилевской области - сложная территория (много камней, местами загрязненные земли, не все зоны пригодны для интенсивного земледелия);
- бюрократическая цепочка (пока удобрения довезут, согласуют, найдут место хранения - агротехнические сроки их внесения уже проходят);
- нехватка мотивации и квалифицированных кадров на селе;
- урбанизация: люди массово уезжают в города (население Минска уже превысило 2 млн жителей), а работать "от рассвета до заката" на земле желающих мало;
- села пустеют: некоторые деревни (например, Гвалтовник в Шкловском районе) практически исчезли.
И хотя статистика по хозяйствам-банкротам улучшается (их становится меньше), но проблема привлечения людей в деревню все еще остается острой.
Игра вдолгую
Президент последовательно, уже 30 лет, продвигает идею "земля - кормилица, к ней нужно относиться по-хозяйски". Он требует грамотного хранения удобрений, своевременного и правильного их внесения, максимальной отдачи от каждого гектара земли, ответственности чиновников (многие из них, как говорится, "от земли" - это бывшие руководители сельхозпредприятий).
Лукашенко считает, что при правильном подходе на белорусской земле можно хорошо зарабатывать и обеспечивать достойную жизнь сельским труженикам.
Стратегия главы государства - это осознанный поворот от продажи сырья (калийных удобрений) к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью (продовольствия). Несмотря на хронические проблемы с исполнительской дисциплиной, сложные почвенно-климатические условия на отдельных территориях и отток населения из села, Батька жестко требует наведения порядка. По его логике, только так Беларусь сможет максимально использовать свои природные богатства и занять более выгодное место на глобальном рынке еды.
Земля-кормилица требует рачительного хозяина - именно этого Лукашенко пытается добиться от всей вертикали власти.