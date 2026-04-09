Че за?.. Украинские спецслужбы готовили "беломайдан" еще задолго до 2020 года
ЕС еще задолго до событий 2020 года начал готовить почву для массовых беспорядков в Беларуси. Главной мишенью традиционно стала белорусская молодежь.
Александр Хоровец и Артем Строганов в подкасте "Че за?.." подробно рассказывают о том, кто и как готовил молодежь к "беломайдану".
Роль украинских спецслужб и Кирилла Буданова
В 2020-2021 годах президент Беларуси Александр Лукашенко и глава КГБ Иван Тертель прямо заявляли, что "змагаров" готовили, в том числе, украинские спецслужбы. Эти заявления тогда в основном встречали смехом и обвинениями в адрес "рэжима". Однако факты говорят о серьезной информационно-идеологической войне, которая велась заранее.
По словам журналиста, близкого к администрации президента Украины, Кирилл Буданов еще до назначения на высокие посты (сейчас он занимает должность руководителя офиса Зеленского. - Прим. ред.) помогал организовать операцию украинских спецслужб "Вагнергейт" и активно участвовал в расшатывании Беларуси, координируя протестные акции.
Нарративы и риторика для раскачки ситуации в Беларуси были практически идентичны тем, что применялись для Дагестана, Кавказа и других регионов по периметру России, менялись только имена (для одних регионов это был, к примеру, какой-нибудь Саид и Мухаммед, для других - Иван или Кастусь, как в случае с Беларусью).
Конкретные методички и инструкции провокаторам
Уже доподлинной известно, что подготовкой "беломайдана" занимались в том числе представители украинских спецслужб. Прежде чем продолжить разговор, предлагаем посмотреть короткое видео, на котором военный психолог (как он сам себя называет) Олег Покальчук рассказывает о своем опыте участия в массовых беспорядках, начиная с 1991 года, и о том, как правильно протестующим вести себя в толпе.
Опыт у Покальчука колоссальный - он пытался раскачивать массовые протесты еще с конца 1980-х, на закате СССР. Более 25 лет занимается "воспитанием" украинской молодежи в националистическом, а, по сути, неонацистском ключе. В его соцсетях - символика УПА, "волчий крест", логотипы группировок, связанных с "Азовом".
Именно он проводил инструктажи для небезызвестного правозащитного центра (признанного в Беларуси экстремистским формированием) в апреле 2020 года, когда в нашей стране только начинался ковид.
Покальчук работал строго по проверенным пособиям (не исключая методику Шарпа, которая до сих пор безотказно работает и применялась во многих цветных революциях).
Вот ключевые рекомендации, которые он давал молодежи:
- Всегда носить с собой пакеты с едой, с случае задержания заявлять: "Я просто несу еду домой, я ни при чем".
- Девушкам-провокаторам предлагалось говорить, что они "идут в синагогу".
- Единственное, чего инструктор категорически не советовал - заявлять о беременности.
Масштаб, финансирование и доказательная база
Подготовка велась через грантовые программы USAID, польский МИД и различные субгранты. Редакция телеграм-канала NEWS.BY собрала более 8 гигабайт уникальных документов и материалов - доказательств причастности украинских спецслужб к раскачиванию ситуации Беларуси, - которые постепенно будет "сливать" в сеть.
В то время, пока Европа и западные СМИ кричат о "диктатуре", "репрессиях против правозащитников", о том, что "режим опять лютует" и т. п., мы представляем реальные доказательства иностранной подготовки беспорядков, что вызывает у них полное молчание. Когда появляются документы и видео, все их выкрики "уроньё", "небыто", "верните украденные голоса" внезапно исчезают.
Расследование NEWS.BY показывает: то, что происходило в Беларуси в 2020 году, было не спонтанным народным протестом, а результатом долгой и целенаправленной внешней операции. Скоро все расскажем и покажем.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.