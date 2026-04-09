Че за?.. YouTube заблокировал ОНТ, СТВ и БЕЛТА, но ответ Беларуси стал неожиданностью

В пятницу, 3 апреля, видеохостинг YouTube без предупреждения заблокировал сразу три крупнейших государственных канала Беларуси - ОНТ, СТВ и БЕЛТА. Каждый из них - миллионник, у некоторых каналов аудитория достигала 2 млн подписчиков. Контент этих каналов активно смотрели не только белорусские зрители, но и пользователи по всему миру. Просмотры были реальными, без накруток и ботов. И вдруг - полное удаление…

В чем истинные причины и кому стала поперек горла правда о Беларуси, выясняли авторы подкаста "Че за?.." журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов.

Официальная причина и реальные мотивы

YouTube объяснил блокировку "экспортными санкциями". При этом ни один из каналов под санкциями не находился. Получается классическая картина двойных, а то и тройных стандартов: правила применяются избирательно, когда контент становится неудобным.

Почему именно эти каналы попали под раздачу? Формат подачи материалов там был совершенно обычный, журналистский - без "желтого" контента и нарушений правил платформы. Их материалы уважали за профессионализм и достоверность.

Но есть одно "но" - там говорили правду, которая поперек горла тем, кто контролирует платформу.

"Что касается нашей идеологической составляющей - идет война. Пока на идеологическом фронте. Может быть, и слава богу. Будем пока воевать. Вы видите, что иногда недобросовестно с нами поступают, как YouTube там каналы (удалил. - Прим. ред.). Вы люди опытные и часто об этом сами говорите и не только. Известные наши передачи у Эйсмонта (речь о телепрограмме "Клуб редакторов", ведущим которой является руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. - Прим. ред.), я наблюдаю за рассуждениями вашими. Вы это прекрасно знаете - идет война. И должен сказать, это тема Администрации Президента, у нас не все хорошо здесь", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Жителю Калифорнии интересно, что у нас началась посевная? Или жителю Западной Германии интересно, что у нас какие-то перестановки в правительстве? Нет, конечно. Но почему тогда эти государственные каналы блочат? Потому что они говорят ту правду, которая тем, кто контролирует YouTube, невыгодна.

Позиция Беларуси: не рубить с плеча

В Беларуси прекрасно понимают, что YouTube максимально аффилирован с правительством США, которое продолжает вести старую антибелорусскую политику. Тем не менее, наша страна сознательно отказывается от полного запрета платформы. Почему Беларусь не блокирует YouTube? Да потому, что от полного запрета мы ничего не выиграем, а только получим потери - статусные и информационные.

Сегодня идет гибридная война за умы людей. Естественно, на информационном фронте, как и на любом другом, война идет не по правилам. И учитывая то, что мы играем на чужом поле, они что хотят, то и творят. В данной ситуации мы, к сожалению, вынуждены играть по этим правилам.

Естественно, сразу после блокировки трех крупнейших государственных YouTube-каналов заговорили о том, чтобы признать этот ресурс экстремистским и запретить ему работать в Беларуси. Однако "Рубить с плеча" в условиях информационной войны невыгодно. Даже при алгоритмической цензуре и удалении каналов нам важно продолжать доносить свою правду.

Новый министр информации Дмитрий Жук полностью поддержал этот подход: запретительные методы не работают. Лучше продолжать борьбу на существующей площадке, чем лишать себя возможности быть услышанными.

Что дальше?

Беларусь выбирает стратегию долгой игры. Даже если отдельные каналы удаляют, даже если алгоритмы душат охват, ложь рано или поздно вскроется. У тех, кто строит информационную политику на обмане, в итоге "карт не хватит". Пока идет война за умы, Беларусь предпочитает оставаться в информационном пространстве, а не уходить в самоизоляцию. Потому что правда, даже под цензурой, сильнее, чем тишина.