Чем Алжиру интересна Беларусь, рассказала эксперт Новикова

Алжир является ассоциированным членом ЕС. Об этом в студии "Первого информационного" напомнила завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова.

"В нулевых годах Европейский союз поставил задачу объединить все страны Средиземноморского бассейна и сделать из них ассоциацию. Зачем Алжир Европейскому союзу? Эти страны, в том числе и Алжир, богаты нефтью и газом. Это прежде всего. С другой стороны, для Евросоюза эти страны являются рынками сбыта. С этой точки зрения почему для Алжира, интересна Беларусь? Потому что Алжир хочет диверсифицировать свои взаимоотношения с другими странами, чтобы не зависеть от одной страны".

Беларусь, по словам Ирины Новиковой, похожа на Алжир тем, что тоже больше завязана на один рынок - российский. И это неплохо, что у нас есть такой емкий рынок сбыта, считает эксперт. "Но от одного рынка могут случиться какие-то проблемы, и уже это бьет по нам. Точно так же Алжир хочет диверсифицировать. Он завязан главным образом на поставки во Францию, в Испанию, в Италию и в Грецию - то есть страны Евросоюза. И поэтому он хочет диверсифицировать свои взаимоотношения. С экономической точки зрения и нам, и им очень важно взаимодействовать", - отметила завкафедрой БГТУ.

Например, 95 % всего бюджета Алжира формируют доходы от нефти и газа. То есть экономика страны очень сильно зависит именно от этого сектора. И он дает валового продукта где-то 60 %. И только 8 % - сельское хозяйство. "У них возникла диспропорция. С одной стороны, они экспортируют нефть и газ, с другой стороны, у них достаточно неразвито сельское хозяйство. А это продовольственная безопасность. И они не могут полностью обеспечить свое население продовольствием", - объяснила Ирина Новикова.

А Беларусь может предложить Алжиру, например, поставки молока, яиц, мяса.