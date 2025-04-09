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Чем Беларусь отличается от других стран, или 4 причины приехать в Синеокую
Турпоток в Беларусь растет с каждым годом. Чем же заинтересовала туристов страна, рассказал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый в "Актуальном интервью".
Первым фактором притяжения посетителей оказалась природа - лес, пресная вода, то что, по мнению Филиппа Гулого, сами белорусы не очень ценят и воспринимают как должное. "У нас ведь нет ни гор, ни моря, и многие мыслят: а как же туризм без этого? Но мы прекрасно без этого существуем, и огромной части населения планеты именно этого и не хватает", - заметил он, назвав основным рекреационным ресурсом страны оздоровление, санатории, спа посреди такой природы.
Второй фактор - удовлетворение культурно-познавательных потребностей - экскурсионный туризм. "Все-таки мы страна Восточной Европы с тысячелетней историей. Многим нашим районным центрам, где живут всего лишь 15 тыс. человек, 600-700 лет. Есть и курганы древнеязыческие, и монастыри католические, и православные церкви, соборы", - констатировал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии.
Филипп Гулый:
"Третье - это современная деловая жизнь: бизнес-конференции, встречи. И этот бизнес-досуг надо как-то окрасить, например, ресторанами, хоккеем, кино, театром. То есть культурно-деловая жизнь".
"Ну, и четвертое - все, что связано с активным туризмом (сельским, экологическим), байдарки, велоэкотропы", - обозначил гость "Актуального интервью".
Он также отметил, что сейчас в Беларуси пользуется популярностью глэмпинг. А на деловой туризм был замечен резкий рост с 2022 года. И это связано с геологистическими и санкционными ограничениями российского рынка.
Филипп Гулый привел и некоторые факты, отличающие Беларусь от других стран. Один из них - лечебно-оздоровительный туризм, санатории, которых далеко не так много у соседей.
Еще одно отличие - толерантность. "Ведь здесь уже практически 500 лет живут и православные, и католики, и татары, и евреи, и много кто еще. И классический белорусский город, где стоит православная церковь, католический собор, мечеть и синагога, а в центре еще и памятник Ленину, это уникальная вещь. И на это обращают внимание и русские туристы, и китайские, и европейские. Потому что подобной толерантности в мире не очень много", - подчеркнул председатель правления Республиканского союза туристической индустрии.