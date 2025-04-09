Чем Беларусь отличается от других стран, или 4 причины приехать в Синеокую

Турпоток в Беларусь растет с каждым годом. Чем же заинтересовала туристов страна, рассказал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый в "Актуальном интервью".

Первым фактором притяжения посетителей оказалась природа - лес, пресная вода, то что, по мнению Филиппа Гулого, сами белорусы не очень ценят и воспринимают как должное. "У нас ведь нет ни гор, ни моря, и многие мыслят: а как же туризм без этого? Но мы прекрасно без этого существуем, и огромной части населения планеты именно этого и не хватает", - заметил он, назвав основным рекреационным ресурсом страны оздоровление, санатории, спа посреди такой природы.

Второй фактор - удовлетворение культурно-познавательных потребностей - экскурсионный туризм. "Все-таки мы страна Восточной Европы с тысячелетней историей. Многим нашим районным центрам, где живут всего лишь 15 тыс. человек, 600-700 лет. Есть и курганы древнеязыческие, и монастыри католические, и православные церкви, соборы", - констатировал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии.

Филипп Гулый news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0a60373-9247-4a2f-8a2c-f83dc4228319/conversions/5027dbf6-b961-4884-b808-32a078961529-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0a60373-9247-4a2f-8a2c-f83dc4228319/conversions/5027dbf6-b961-4884-b808-32a078961529-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0a60373-9247-4a2f-8a2c-f83dc4228319/conversions/5027dbf6-b961-4884-b808-32a078961529-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f0a60373-9247-4a2f-8a2c-f83dc4228319/conversions/5027dbf6-b961-4884-b808-32a078961529-xl-___webp_1920.webp 1920w

Филипп Гулый:

"Третье - это современная деловая жизнь: бизнес-конференции, встречи. И этот бизнес-досуг надо как-то окрасить, например, ресторанами, хоккеем, кино, театром. То есть культурно-деловая жизнь".

"Ну, и четвертое - все, что связано с активным туризмом (сельским, экологическим), байдарки, велоэкотропы", - обозначил гость "Актуального интервью".

Он также отметил, что сейчас в Беларуси пользуется популярностью глэмпинг. А на деловой туризм был замечен резкий рост с 2022 года. И это связано с геологистическими и санкционными ограничениями российского рынка.

Филипп Гулый привел и некоторые факты, отличающие Беларусь от других стран. Один из них - лечебно-оздоровительный туризм, санатории, которых далеко не так много у соседей.