Чем привлекает Беларусь гостей из России и какие локации пользуются особым спросом

Беларусь набирает популярность как лучшее место для отдыха! Каждое пятое бронирование у россиян этой зимой - не зарубежные направления. Конкуренцию Беларуси составляют лишь страны, которые могут предложить отдых у теплого моря.

Разнообразие маршрутов, историческая ценность и неповторимый национальный колорит делают Беларусь особенно привлекательной. Так, Музей истории Великой Отечественной войны за период новогодних праздников посетило более 15 тыс. туристов из России. Его уникальность - это глубокое отражение национальной памяти.

Алексей Сафронов, специалист по связям с общественностью Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Эмоции только положительные. Россиянам это очень интересно. Все-таки это совместная история. Вспоминают, что воевали бабушки, дедушки. Наши белорусы вспоминают, как воевали их родственники. Посещение нашего музея проходило и в качестве как семейных туров, так и туристических программ".

Музей истории Великой Отечественной войны - ведущий в патриотической направленности. Поэтому некоторые временные экспозиции носят тематический характер. Отметим, что такую историческую локацию посещают не только белорусы, но и иностранные граждане, в том числе и туристы из Российской Федерации.

Туристов привлекают и белорусские товары

Помимо исторических локаций, туристов привлекают и белорусские товары. А если они собраны под одной крышей, то это дополнительный плюс.

Среди популярных торговых точек - старейшая кондитерская фабрика Беларуси, которую знают и за рубежом, товары Оршанского льнокомбината с разнообразным и колоритным выбором, а также "Мерч Первого".

Татьяна Соломаткина, продавец-консультант кондитерского магазина: "Конечно, очень много было гостей. Мало того, что у нас свои покупатели, которые проживают в столице, и не только в столице, к нам приезжают со всей Беларуси. У нас очень много бывает гостей. Больше всего, конечно, из России. Большой популярностью пользуется шоколад "Президент", потому что данный шоколад выпускается без сахара".

Елена Вербицкая, заведующая магазином Оршанского льнокомбината: "Ажиотаж, конечно же, был: российские туристы очень любят и наш магазин, и нашу продукцию. Многие приезжают целыми семьями, чтобы посетить торговый центр "Першы" и, разумеется, наш магазин".

Выходные всегда хочется провести ярко, выбраться на природу, сменить обстановку и получить заряд положительных эмоций. Не только белорусы в этот период отдают предпочтение горнолыжному спорту. Локации - на выбор. И Раубичи, к примеру, в центре внимания.

Алексей Иеропес, начальник отдела маркетинга, туризма и платных услуг РЦОП ПО зимним видам спорта "Раубичи": "Очень большой спрос на новогодние праздники именно с российской стороны. Многие хотят приехать к нам. В основном это спортивные клубы, так как мы все-таки спортивный комплекс. Но также и отдыхающие к нам приезжают. Примерная посещаемость комплекса в день именно в новогодние праздники - больше тысячи человек".