Череухин: Более 150 пассажиров улетели в Тель-Авив на возобновленном рейсе Белавиа

По его словам, это направление было открыто Белавиа одним из первых международных еще в 1996 году. "Оно классически всегда пользовалось популярностью. Были возобновлены полеты после 4-летней приостановки с февраля 2022 года. И по сегодняшней загрузке можно судить, что на первом рейсе уже более 150 пассажиров отправили в Тель-Авив. Летать планируется по классическому расписанию: 2 раза в неделю, стандартно по четвергам и воскресеньям. По данному направлению задавали много вопросов, когда же все-таки возобновятся полеты. Наконец-то они возобновились, они популярны как для туристов, так и для деловых кругов наших стран".