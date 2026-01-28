Чистая и уютная Беларусь - в Заславле подвели итоги Года благоустройства

Год благоустройства показал: самые важные решения рождаются там, где государство и люди действуют вместе. Таким мнением поделилась Наталья Кочанова на Президиуме Совета Республики. На выездном расширенном заседании подвели итоги Года благоустройства и обозначали ориентиры на 2026-й.

В 25 километрах от белорусской столицы расположен один из древнейших городов Синеокой - Заславль. И неслучайно итоги Года благоустройства подводим именно здесь. Ведь в 2025-м этот город заметно преобразился. Здесь с размахом отпраздновали областные "Дожинки".

"Хотелось бы выделить молодежный парк. Туда и дети стали более активно ходить, особенно летом. Понравилось, что оборудовали пляж на Хмелевке", - поделилась женщина.

"Разукрасили все дома, разметку обновили. Прекрасно стало по сравнению с тем, что было", - считает гость из Минска.

расписанный дом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/516a7ddc-57fb-4831-92b2-9eae8685920b/conversions/b46d1d54-2b48-41b5-95c0-b01b020de0bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/516a7ddc-57fb-4831-92b2-9eae8685920b/conversions/b46d1d54-2b48-41b5-95c0-b01b020de0bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/516a7ddc-57fb-4831-92b2-9eae8685920b/conversions/b46d1d54-2b48-41b5-95c0-b01b020de0bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/516a7ddc-57fb-4831-92b2-9eae8685920b/conversions/b46d1d54-2b48-41b5-95c0-b01b020de0bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Все дома отделаны. Повсюду газончики и цветочки. Осенью вообще была красота. Потому живем и радуемся", - сказал пенсионерка.

Поводов для радости у города-спутника Минска в 2025-м было немало. Год благоустройства совпал с 1040-летним юбилеем.

Денис Колесень, председатель Минского райисполкома:

"Преследовали концепцию соединения двух частей города: старой, исторической, и новой, квартирной. Сделали три, я считаю, таких наиболее знаковых места притяжения - это центральная площадь. В период проведения "Дожинок" во время концерта на площади уместилось 3-4,5 тыс. граждан".

Год благоустройства в 2025-м охватил все сферы. Качеству и комфорту жизни белорусов - отдельное внимание. Что символично - еще больше гражданских инициатив для наведения порядка по всей стране.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bffde179-ae5c-4d3f-b983-d5963d3cd6f0/conversions/02ee7a42-147d-4d8f-b49e-8e67e15e20c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bffde179-ae5c-4d3f-b983-d5963d3cd6f0/conversions/02ee7a42-147d-4d8f-b49e-8e67e15e20c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bffde179-ae5c-4d3f-b983-d5963d3cd6f0/conversions/02ee7a42-147d-4d8f-b49e-8e67e15e20c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bffde179-ae5c-4d3f-b983-d5963d3cd6f0/conversions/02ee7a42-147d-4d8f-b49e-8e67e15e20c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Услышали достаточно много новых инициатив, которые были реализованы в Год благоустройства. В Гомельской области проводится Форум гражданских инициатив, который точно можно сделать республиканским, где увидят лучшие проекты. Поэтому расширить масштаб проведения таких инициатив было бы замечательно. Мы подумаем как. И провести инвентаризацию земель, которые выделялись когда-то под огородничество. Сегодня где-то они заброшены, то, что предложила Минская область. И каждая область, выступая, говоря о той работе, которая была сделана, еще говорила о своих специфических направлениях в этой работе".