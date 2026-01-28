3.74 BYN
Чистая и уютная Беларусь - в Заславле подвели итоги Года благоустройства
Год благоустройства показал: самые важные решения рождаются там, где государство и люди действуют вместе. Таким мнением поделилась Наталья Кочанова на Президиуме Совета Республики. На выездном расширенном заседании подвели итоги Года благоустройства и обозначали ориентиры на 2026-й.
В 25 километрах от белорусской столицы расположен один из древнейших городов Синеокой - Заславль. И неслучайно итоги Года благоустройства подводим именно здесь. Ведь в 2025-м этот город заметно преобразился. Здесь с размахом отпраздновали областные "Дожинки".
"Хотелось бы выделить молодежный парк. Туда и дети стали более активно ходить, особенно летом. Понравилось, что оборудовали пляж на Хмелевке", - поделилась женщина.
"Разукрасили все дома, разметку обновили. Прекрасно стало по сравнению с тем, что было", - считает гость из Минска.
"Все дома отделаны. Повсюду газончики и цветочки. Осенью вообще была красота. Потому живем и радуемся", - сказал пенсионерка.
Поводов для радости у города-спутника Минска в 2025-м было немало. Год благоустройства совпал с 1040-летним юбилеем.
Денис Колесень, председатель Минского райисполкома:
"Преследовали концепцию соединения двух частей города: старой, исторической, и новой, квартирной. Сделали три, я считаю, таких наиболее знаковых места притяжения - это центральная площадь. В период проведения "Дожинок" во время концерта на площади уместилось 3-4,5 тыс. граждан".
Год благоустройства в 2025-м охватил все сферы. Качеству и комфорту жизни белорусов - отдельное внимание. Что символично - еще больше гражданских инициатив для наведения порядка по всей стране.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Услышали достаточно много новых инициатив, которые были реализованы в Год благоустройства. В Гомельской области проводится Форум гражданских инициатив, который точно можно сделать республиканским, где увидят лучшие проекты. Поэтому расширить масштаб проведения таких инициатив было бы замечательно. Мы подумаем как. И провести инвентаризацию земель, которые выделялись когда-то под огородничество. Сегодня где-то они заброшены, то, что предложила Минская область. И каждая область, выступая, говоря о той работе, которая была сделана, еще говорила о своих специфических направлениях в этой работе".
За год в нашей стране высадили более 502 тыс. деревьев, 656 тыс. кустарников и свыше 33 млн цветов, также обустроили газоны на территории 524 гектара. Ремонт улично-дорожной сети охватил площадь почти в 14 млн квадратных метров. Почти в три раза перевыполнили план по устройству тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек. В Беларуси в 2025 году в рамках республиканского плана по благоустройству провели 84 мероприятия.