Чистая вода - ценнейший ресурс: минчане используют воду без фильтров и дополнительной очистки

Год назад произошло по-настоящему историческое событие. Белорусская столица была полностью переведена на водоснабжение из артезианских источников.

В торжественном пуске принимал участие и Президент. Церемония проходила на новой насосной станции "Щомыслица". Это масштабный проект, который потребовал немало усилий и ресурсов. Глава государства назвал это подвигом нашего поколения.

Немногие страны сегодня могут похвастаться такой возможностью: продажа бутилированной воды в мегаполисах стала нормой жизни, потреблять ее из-под крана не рекомендуется. Проблема доступа к чистой воде глобальная. Она касается миллиардов людей по всему миру. В нашей стране это тоже ценнейший ресурс. Но вот уже год каждый минчанин может использовать воду отличного качества без фильтров и иной дополнительной очистки.

Общество

Чистая вода