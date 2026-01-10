Чистая вода - ценнейший ресурс: минчане используют воду без фильтров и дополнительной очистки

В торжественном пуске принимал участие и Президент. Церемония проходила на новой насосной станции "Щомыслица". Это масштабный проект, который потребовал немало усилий и ресурсов. Глава государства назвал это подвигом нашего поколения.



Немногие страны сегодня могут похвастаться такой возможностью: продажа бутилированной воды в мегаполисах стала нормой жизни, потреблять ее из-под крана не рекомендуется. Проблема доступа к чистой воде глобальная. Она касается миллиардов людей по всему миру. В нашей стране это тоже ценнейший ресурс. Но вот уже год каждый минчанин может использовать воду отличного качества без фильтров и иной дополнительной очистки.