Чистый четверг - время навести порядок в себе: вымести ссоры и обиды из дома
Православный мир в ожидании Воскрешения Христа. 9 апреля Чистый четверг. Это не столько время генеральной уборки в жилище, сколько мотивация навести порядок в себе, а вместе с пылью вымести ссоры и обиды из дома.
Верующим рекомендуется присоединиться к богослужениям в храмах. На литургии сегодня вспомнят Тайную вечерю, когда Спаситель омыл ноги ученикам, разделил с ними хлеб с вином, но предвидел, что среди них есть предатель Иуда.
Кроме канона есть место и народной традиции. Главная - окрашивание яиц и выпекание пасхальных куличей. Если они получатся пышными, стоит ждать счастья и благополучия.
В предпасхальные дни Страстной недели - пятницу и субботу - принято концентрироваться на духовном. Освятить праздничную пищу можно будет в храмах в субботу, а также в воскресенье утром после ночной службы.