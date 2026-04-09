Чистый четверг - время навести порядок в себе: вымести ссоры и обиды из дома

Православный мир в ожидании Воскрешения Христа. 9 апреля Чистый четверг. Это не столько время генеральной уборки в жилище, сколько мотивация навести порядок в себе, а вместе с пылью вымести ссоры и обиды из дома.

Верующим рекомендуется присоединиться к богослужениям в храмах. На литургии сегодня вспомнят Тайную вечерю, когда Спаситель омыл ноги ученикам, разделил с ними хлеб с вином, но предвидел, что среди них есть предатель Иуда.

Кроме канона есть место и народной традиции. Главная - окрашивание яиц и выпекание пасхальных куличей. Если они получатся пышными, стоит ждать счастья и благополучия.