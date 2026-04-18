Чистые дворы, ухоженные парки - жители Минска с пользой провели республиканский субботник

Большой дружной командой трудились 18 апреля жители белорусской столицы и Минской области. Общее доброе дело объединило руководителей разного ранга и коллективы организаций и предприятий, а еще молодежь и волонтеров - всех, кто с удовольствием подхватил масштабный трудовой челлендж.

Республиканский субботник в столице и Минской области

В субботу, 18 апреля, белорусы дружно наводили порядок по всей стране, в том числе и в столице. Пока во дворах трудились местные жители, специалисты ЖКХ продолжали масштабную работу по благоустройству проспектов и обновлению фасадов.

В Минском питомнике, где выращивают молодые саженцы деревьев и кустарников для парков и скверов, сегодня появилось 10 тыс. новых лип. Помощь Зеленстрою оказали сотрудники Мингорисполкома и молодежь столицы.

"Уже не первый раз участвуем в субботнике: и в университете выходили, и в районе выходили, и в городе", - поделился студент БГУИР Корней Афанасенко.

Александр Силивестров, директор УП "Бровки Минскзеленстроя":

"Здесь в основном высаживаются лиственные растения. Мы почву готовим, получается паровая земля. После того, как деревья высадили в город, почва обрабатывается, удобряется, уничтожаются сорняки. Год-два земля готовится для следующей посадки".

Новыми красками заиграл и сквер на улице Толбухина. Локацию для озеленения и благоустройства выбрали не случайно. Минск в 2026 году с особым статусом - молодежной столицы Беларуси, поэтому территория у Дома молодежи - места притяжения для талантливых и амбициозных - должна быть максимально комфортной и уютной.

Николай Суменков, замдиректора Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси:

"И наши родители участвовали в субботниках, и мы. Главное для проведения субботника - это хорошая погода, четкая организация".

Зеленую инициативу депутатов Мингорсовета поддержал и российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров. Позже вместе с коллегой - летчиком-космонавтом Олегом Новицким в честь 65-летия первого полета человека в космос они высадили голубую ель у Дома Москвы.

А у Храма-памятника в честь Всех Святых 18 апреля 2026 года появилась новая кленовая аллея. 30 деревьев к 25-летию основания Шанхайской организации сотрудничества высадили главы зарубежных дипмиссий, руководство и сотрудники МИД.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Такая комбинация духовного и физического объединена в великую цель - зеленый пояс. И надо смотреть шире и глубже: это своеобразный духовный ответ на все те разъединительные линии, которые сейчас существуют в мире".

Марафон чистоты поддержали и 320 тыс. жителей Минской области. Руководство центрального региона трудилось в агрогородке Прилуки Минского района, где возводят новую школу. Создание нужной для людей инфраструктуры в небольших населенных пунктах сегодня - приоритет.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Школа планирует открыть свои двери для 1020 учеников 1 сентября. И это символично, что мы работаем, создавая условия, по сути, для следующих поколений".

Артем Довнар, учитель физики и информатики Прилукской средней школы:

"Помогаем школе строиться. Все молодые учителя дружно работают. Сегодня молодые специалисты высадили аллею. А дерево - это своего рода символ будущего и крепких связей молодых специалистов".