Что известно о самом загадочном объекте Бреста - руинах монастыря бернардинок

Символично, что именно в Год белорусской женщины обратят внимание на руины монастыря бернардинок. Представительницы монашеского ордена, что в 18-м веке несли образованность и тактичность в массы. Намоленное место ждет эпоха Ренессанса.

Оно же и последний свидетель древнего Бреста. Благодаря госпрограмме "Культурное пространство" уже этой весной остатки былой веры законсервируют, а территорию вокруг облагородят. Давно пора, ведь далеко не каждый житель первого региона знает, какое историческое сокровище скрывают заросли Госпитального острова Брестской крепости-героя.

Былой монастырский комплекс не раз менял шильды. Был щитом и спасением для раненых пограничников в первый день войны. Историки и археологи утверждают: не вся биография этого места изучена и раскрыта. Нужны масштабные раскопки.

Что скрывает приграничная зона, почему не стоит туристам торопиться изучать руины и вернутся ли монахини-бернардинки домой?

Спасение руин

Очевидец былой веры бернардинок сейчас в тени знаменитых соседей - музея "Берестье" или Холмских ворот Брестской крепости. Неприметный фасад опоясан забором, вниманием местного РОВД и граждан без определенного места жительства. Вряд ли знают, что их временное пристанище - буквально выживший свидетель древнего Бреста. И легенда его - куда драматичнее обычного фортификационного сооружения.

Какое отношение руины Бернардинского монастыря могут иметь к Брестской крепости? Есть ли какие-то взаимосвязи в истории? На эти вопросы ответил младший научный сотрудник мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Дмитрий Брашко:

По его словам, связи, разумеется, есть. Сама же история брестской крепости начинается в 1830 году. "Ряд тех зданий, которые оставались от старого города, не был разобран, а был приспособлен под нужды Брестской крепости. Одним из таких примеров является монастырский комплекс бернадинцев, расположенный на современной территории Волынского укрепления", - рассказал он.

Перестройку 19-го века зафиксировали, обмеры хранятся в Центральном военно-историческом архиве Москвы. По этим документам, в 90х - монастырский комплекс и вырос на макетах.

Николай Власюк, зампредседателя Комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома, главный архитектор Брестской области:

"Отец посвятил свою жизнь реставрации, в том числе занимался изготовлением этого макета. Для меня это еще личная, семейная история. Утонченная архитектура с башенками. И если сравнивать мужской и женский монастырь, то тоже можно обратить внимание, что мужской монастырь более строгий".

Женский монастырь соседствовал с мужским. Сказочный мини-город ордена бернардинов - со своим аптекарским садом, костелами, площадью. Единственный такой ансамбль на территории современной Беларуси был на выезде из Берестья, на Луцком тракте.

Екатерина Рудлевская, старший научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:

"Представители монашеского ордена бернардинов прибыли в Брест в первой четверти 17 века по приглашению бискупа Луцко-брестского Мартина Шишковского. Для нужд бернардинцев он предоставил землю с домом на Волынском предместье и также создал каплицу. Поскольку прихожане были достаточно зажиточными, то монастырский комплекс очень хорошо был оформлен, разрастался. Сам был, по свидетельствам архитекторов, оформлен с элементами виленского барокко. И здесь действительно проходили земские сеймы, праздничные богослужения".

Канцлер Пинской епархии ксендз Андрей Рылко рассказал, что в монастыре были свои мастерские, где шили уникальные литургические одежды, которые имели огромнейшую ценность с точки зрения искусства. Девушек, которые к ним приходили, учили ремеслам, читать, писать, это был также и образовательный центр.

Резные деревянные алтари исчезли с обновлением шильды. В 1842 году здание отдают под нужды брестского Александровского кадетского училища. Спустя 12 лет и до начала Великой Отечественной в этих стенах - крепостной госпиталь.

Дмитрий Брашко, младший научный сотрудник мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

"На рассвете 22 июня вся территория Брестской крепости, в том числе и Волынское укрепление, подверглась массированному артиллерийскому обстрелу. В здании госпиталя бушевал пожар, хирургическое отделение было разрушено. О ходе боев на территории Волынского укрепления свидетельствует и донесение 45-й пехотной дивизии Вермахта. Там, откуда русские были отброшены или выкурены из водосточных труб, из подвалов появлялись новые силы, которые стояли так превосходно, что наши потери значительно увеличились".

Но это не помешало фашистам захватить Волынское укрепление на третьи сутки войны. В 1964-м на месте госпиталя обнаружили останки 48 человек. Измученное событиями здание оставалось на территории закрытой воинской части, к изучению уже на тот момент руин приступили только в 92-м.

Владимир Казаков, архитектор, директор ООО "Реставрацияинвест":

"В сознании людей именно Беларуси начала проявляться ориентация на культуру, на культурное наследие. Была задача, у нас - первое - вскрыть вот этот костел, найти фундаменты, чтобы определить его габариты. Была определенная находка в использовании, применении материалов. Под самим монастырским корпусом были подвалы, они глубокие. Что интересно, поверхность стены была оштукатурена известковым раствором. То, что говорят, что это очень слабый раствор, сыпется, ничего подобного. Он звенел как цемент".

Археолог, замдекана исторического факультета Брестского Государственного университета им. А. С. Пушкина Виталий Пилипович рассказал, что был заложен большой раскоп приблизительно площадью приблизительно 548 квадратных метров. "Возле каждого угла археологи выявили контрфорсы. Это такие вертикальные ребра, которые поддерживают стены, - пояснил он. - Мы на сегодняшний день их не видим, но под землей они есть. Культурный пласт, который здесь под нами залегает, его мощность до 3 с половиной метров. И на этой территории люди жили в период, когда функционировал древний город. Так называемый древнерусский период. Были выявлены шиферные пряслица, были выявлены горшки. Вдоль северной стенки были выявлены конструкции печек 15-16 веков, то есть, причем с горшковыми изразцами".

Увы, тогда, в середине 90-х, поднять на поверхность весь культурный пласт (в том числе и тот, что под фундаментом мужского монастыря) не смогли. Финансирование - "на стоп". Эпизодически в кабинетах местного университета, гор- и облисколкомов вспоминали о руинах. Даже была мысль реконструировать историко-культурную ценность, чтобы открыть там ЗАГС. Идея так и не сошлась с реальностью. Пока неравнодушные брестчане не стали интересоваться, а что это за брестский Колизей на Госпитальном острове

"Это здание скромно стоит в стороне от дороги, завернуто аутентичными арочками, куда не доходят туристы, - заметил блогер, главный редактор портала Realbrest.by Денис Марук. - Начиная копать информацию, я на различных страницах своего ресурса в социальных сетях начал публиковать материалы. Ребята тоже проявили интерес. В ходе субботников было принято решение обратиться к городским властям с тем, что это здание незаслуженно находится в забвении. И городские власти откликнулись. Мы провели первые субботники при участии там горисполкома, где было принято решение, хотя бы, пока нет финансирования, сделать здесь забор и продолжать силами ЖКХ, военных, волонтеров поддерживать здесь такой порядок".

Человеческий фактор довел до включения руин монастыря бернардинок в госпрограмму "Культурное пространство". Таковым его начнут делать уже весной. Уберут мусор и усилят скелет единственного свидетеля древнего Бреста... Он же - "инициал" в его истории на ощупь.

За два года раскопок здесь обнаружили 8 000 артефактов... Но это не значит, что на месте монастырского комплекса появится музей, где и разместят эти находки. Архитекторы области предлагают иное: законсервировать эти руины и поставить здесь металлокаркас, который поможет нам ощутить весь масштаб бывшего комплекса и не давать ложной реконструкции.

Но плюс - как видите - очень много полей. У них есть свой культурный код, своя история. Предлагают расчистить, убрать все эти заросли и возродить аптекарские сады, которые были в 17-18 веках.

Николай Власюк, зампредседателя Комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома, главный архитектор Брестской области:

"Ни в коем случае не споря с темой мемориального комплекса или Брестской крепости, а, наоборот, усиливая. Здесь получается такая определенная синергия, когда мы несколько слоев исторических показываем, рассказываем, и все это завязывается в общую инфраструктуру".

"Тема рыцарей интересна, - отметил Николай Власюк. - Можно сделать ристалище, какие-то мероприятия проводить. И дальше эту тему развивать. У нас была своя ратуша, рыночная площадь, мы могли бы сегодня и сделать Город мастеров. Нельзя останавливаться лишь на одной консервации. Консервация нужна лишь для того, чтобы зафиксировать объект в том состоянии, в котором он есть, чтобы он дальше не разрушался".

Концепция развития Брестской крепости и прилегающих территорий уже на столе у правительства. Обратной связи пока не поступало. Археологи лишь просят повременить с укладкой туристических тропинок к руинам. У них есть основания полагать, что половина Госпитального острова - это никем неизученный архив, скрывающий исторические откровения нашей истории не то что 17-го - 12-го века! Нужны раскопки.