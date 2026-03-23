Что повышает точность управления ракетными ударами и ведения огня - в "Диспозиции"

Сохранить мир, независимость и планомерное развитие страны - основные задачи внутренней политики Беларуси. За нашу безопасность отвечают именно Вооруженные Силы, которые в современных реалиях сейчас активно работают над повышением точности огня на максимальные дистанции. Для этого применяются новые командно-штабные машины. Параллельно, учитывая опыт ведения боевых действий на Ближнем Востоке и на территории Украины, наши военные учатся защищать дальнобойные системы от воздействия противника.

В последнее время увлеклись беспилотными летальными аппаратами. Зорко наблюдаем за применением БПЛА и стремительную эволюцию оных во всех до единого конфликтах. Диву даемся, как оперативно воздушные роботы одной из сторон вбирают в себя искусственный интеллект, а оппоненты моментально находят противоядие. Однако гонка технологий затрагивает различные военные отрасли, в том числе и те, которые в наших условиях не менее важны, чем беспилотные системы. В лесистой местности, как показывает СВО в Украине, чуть ли не единственным инструментом гарантированного поражения целей через кроны деревьев и в углублениях порой остаются ракетные войска и артиллерия, особенно если речь о могучих системах. Но именно к таким системам из-за дронов все сложнее доставить боекомплект - жирная цель. А потому использовать имеющиеся боезаряды необходимо с максимальной результативностью, позабыв даже о предназначении некоторых систем, которые работают по площадным целям.

По площадным уже не очень получится - противник не глуп и будет рассредоточен. К тому же, и опять же из-за дронов, огневые средства лучше применять на значительном расстоянии от противника. А расстояние в ракетных войсках и артиллерии - это, по естественным причинам, тоже противник - меткости. Повысить точность в этих условиях в Беларуси призваны недавно поступившие на вооружение комплексы "Арба". К слову, в комплекте к этим образцам идут и средства радиоэлектронной борьбы - тоже веление времени.

Даниил Андрейчик, военнослужащий артиллерийской бригады

Даниил Андрейчик, военнослужащий артиллерийской бригады:

"Это командно-штабная машина командира батареи. Она находится на позиции, производит ориентирование боевых машин, организуется связь с командиром дивизиона. Она может по навигационной системе автономной и по спутниковой системе привязывать стартовые позиции. Это влияет на точность управления ракетными ударами, на точность ведения огня. Расчеты ведутся по современным системам. Система управления ракетными ударами автоматизирована, не нужно ничего рассчитывать на бумаге. Ускоряется время от момента получения команды до передачи установок на боевые машины".

Сегодня не меньшее, чем точности пусков, внимание уделяется грамотному перемещению боевой техники. К примеру, зенитный ракетный комплекс С-400 точно станет объектом притяжения внимания неприятеля. А потому каждая тренировка стражей неба - сценарий, в котором заложено противостояние диверсионно-разведывательным группам.

На днях прошло очередное занятие подразделения системы "Триумф". С трудом отразив нападение диверсантов, стражи неба достигли назначенного пункта, где сами стали охотниками, у их добычи почти нет шансов.

Командир стартовой батареи

Командир стартовой батареи:

"По сравнению с зарубежными аналогами, наш комплекс имеет достаточное преимущество. Чтобы стрельнуть Patriot, ему нужно развернуть пусковую установку в направлении цели. Наш комплекс этого не требует. Потому что вертикальный старт у ракеты. Она вылетела и склонилась в нужную сторону. Это экономит минуты и часы. Данный комплекс способен поражать цели на разных высотах: аэродинамические, аэрокосмические, баллистические цели, крылатые ракеты, беспилотники".