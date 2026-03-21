Что способствует диалогу Минска и Вашингтона, рассказал эксперт Беленченко

"Прежде всего, надо понимать, что диалогу способствует прошлая избирательная кампания в США и приход Дональда Трампа. У него совершенно другая отличительная позиция от демократов и в каком-то контексте даже республиканцев. Об этом говорил наш Президент. То есть, чем ему нравится Трамп - он максимально конкретен. Если он это говорит, то он это делает, - отметил Беленченко. - Соответственно, нынешняя ситуация и белорусско-американские переговоры выстраиваются с учетом позиции Трампа. Демократы живут в антибелорусской повестке, и они не до конца понимают, к чему это все приведет. Соответственно, тот дипломатический трек, который продолжался, в том числе и закрытый, привел к результатам, которые мы наблюдаем сейчас".