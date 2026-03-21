3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
Что способствует диалогу Минска и Вашингтона, рассказал эксперт Беленченко
Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 марта во Дворце Независимости провел встречу с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. Cтороны встречаются в таком составе уже далеко не впервые, и с каждым разом появляются все новые успехи на двустороннем треке.
Эксперты и аналитики детально разобрали ход встречи. Отмечается особый стиль переговоров Александра Лукашенко. Важно и то, что Минск готов поднимать самые неудобные темы, давая понять: у нас нет слепого доверия к инициативам Белого дома.
Что сегодня способствует диалогу Минск - Вашингтон, в студии "Первого информационного" рассказал Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ.
"Прежде всего, надо понимать, что диалогу способствует прошлая избирательная кампания в США и приход Дональда Трампа. У него совершенно другая отличительная позиция от демократов и в каком-то контексте даже республиканцев. Об этом говорил наш Президент. То есть, чем ему нравится Трамп - он максимально конкретен. Если он это говорит, то он это делает, - отметил Беленченко. - Соответственно, нынешняя ситуация и белорусско-американские переговоры выстраиваются с учетом позиции Трампа. Демократы живут в антибелорусской повестке, и они не до конца понимают, к чему это все приведет. Соответственно, тот дипломатический трек, который продолжался, в том числе и закрытый, привел к результатам, которые мы наблюдаем сейчас".
По его словам, в перспективе еще многое стоит обсудить: как двусторонние отношения, так и отношения в рамках региональных либо международных организаций.