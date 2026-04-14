Cредства от республиканского субботника пойдут на новый Национальный исторический музей
Весна - традиционное время наводить чистоту и порядок. А традиция субботников, которой уже более 100 лет, в Беларуси не только сохранилась, но получила активную поддержку и стала делом всенародным.
Труд сплотит и в эту субботу, 18 апреля. Все собранные средства пойдут на создание экспозиции Национального исторического музея.
Возводим главный музей Беларуси всей страной
Путь страны, наша общая история - в монументальном отражении. На проспекте Победителей здание-карта Беларуси обретает художественный облик. Стремительно растет "музей будущего": с интерактивными зонами, мультимедийными инсталляциями и климат-контролем для ценнейших артефактов.
Идет монтаж барельефов. Ключевые фигуры Национального пантеона, символы побед и суверенного развития, ритм эпох - с парадной исторического музея.
Петр Силич, главный инженер строительной компании:
"Вся конструкция будет располагаться от уровня 0 до уровня 17 метров. Представляет собой гранитный постамент и два вида скульптурного обрамления. Очень сложная работа".
Для установки одного из шести барельефов необходимо 40 квадратных метров гранита. В объеме уже догосударственный период. На очереди монтаж крепления скульптурной композиции "Древняя Русь".
От благоустройства территории до филигранной внутренней отделки. На мегастройплощадке задействовано более 400 человек. На втором этаже трудятся над храмовыми сводами. Инсталляция с погружением в историю христианства.
Дмитрий Харитонов, начальник участка СУ-7 стройтреста № 4 г. Минска:
"Из гранита выполнена лестница парадная, потом с каждой стороны будет ограждение стеклянное. А так все здание где-то на 75-80 % уже готово".
От Полоцкого княжества и священного подвига в годы Великой Отечественной до триумфов современной Беларуси. 5 этажей и 12 экспозиционных залов со своей стилистикой.
Мира Смирнова, художник ОАО "Белреставрация":
"Работаем скальпелем, немножко ровняем, придаем какую-то фактуру, чтобы она повторялась на форму самой гипсовой панели. Укладываем, чтобы был менее заметен переход, где-то наоборот делаем какую-то ямку, то есть как на фактуре. Где-то сильнее, как такие перепады, где-то немножко более сглажено".
В декоре атриума - переплетение ажурной вытинанки и аутентика символов.
Музей станет архитектурной доминантой парка Народного единства, объединив рекреационную зону вдоль Свислочи в единый ландшафтный ансамбль. Величественное строение дополнят почти полтысячи деревьев и 4 тыс. растений, в том числе кустарников и цветов.