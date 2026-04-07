"Данные действия выглядят как акт отчаяния" - Клишевич о блокировке белорусских СМИ в YouTube

"Данные действия выглядят как акт отчаяния со стороны наших врагов, которые просто не знают, как сегодня влиять на наше общество, на нашу информацию, как сегодня достучаться до сердец и умов наших людей. Поэтому такая мелкая пакость выглядит как жест слабости со стороны тех, кто пытается раскачать ситуацию в Беларуси. Но у них ничего не получится, потому что мы приняли соответствующие меры, в том числе и на законодательном уровне. И все это сегодня защищает информационное поле нашего государства - это составляющая нашей национальной безопасности. Мы были готовы и к такому развитию ситуации. Поэтому я уверен, что кардинально это не изменит сегодня внутриполитическую ситуацию в нашей республике. Естественно, это подтолкнет нас к более активному поиску альтернативных, безопасных для нашего государства, для нашего общества площадок в информационном поле".