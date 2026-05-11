"Дай трубку папе" - в Минске мошенники обманули подростка, но не смогли провести его отца
Мошенники обманули минского школьника, но не смогли провести его отца.
Известно, что подросток попался на удочку аферистов о якобы замене домофона, после чего его запугали, представившись сотрудниками БелГИЭ и спецслужб. Восьмиклассник поверил звонившим. Он нашел дома 4 600 долларов и около 6 тыс. рублей, все деньги мальчишка на улице передал незнакомцу, которого считал курьером Нацбанка. После этого аферисты вновь позвонили школьнику и попросили дать трубку родителям.
Аферисты попытались обмануть главу семьи и просили не обращаться в милицию, но мужчина не поверил и позвонил по телефону 102.
Сергей Кухарчик, начальника отдела управления уголовного розыска ГУВД Минска: "Благодаря быстрому обращению сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали курьера. При нем были обнаружены и изъяты деньги обманутого школьника. Оказалось, что 19-летний минчанин также был обманут по схеме замены домофона и успел забрать деньги у двух других мужчин, после чего отвез их в Оршу и передал еще одному курьеру. Проверка продолжается, устанавливаются иные участники преступной схемы".
В Беларуси процедура декларирования средств не проводится через посредников и курьеров Национального банка. Если гражданина по телефону заставляют задекларировать сбережения или отдать их на инкассацию, необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в милицию.
В Беларуси работает сайт Проверь.бел со сведениями об аккаунтах мошенников в соцсетях и мессенджерах.