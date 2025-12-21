Делегат ВНС Костевич: С каждой пятилеткой страна делает шаг вперед

Стратегия развития Беларуси на ближайшие пять лет сформулирована. Приоритеты - здоровье нации, укрепление экономики и повышение качества жизни. Эти задачи могут быть реализованы только при общем вкладе и ответственности каждого.

О ключевых направлениях социально-экономической эволюции Беларуси - мнения экспертов, делегатов и участников VII Всебелорусского народного собрания.

Ирина Костевич, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Программа напряженная. Самое ключевое - она финансово увязана. Она оцифрована. И по каждому из приоритетов, а суммарно это 70 показателей, в цепочке показывает, какие результаты мы достигнем. Это темп роста ВВП. Для человека, прежде всего, это рост реальных денежных доходов, и он более 20 % за пятилетку. Это подтверждает, что во главе угла следующей пятилетки - как и всегда в нашем социально ориентированном государстве - стоит человек. Но с каждой пятилеткой страна делает шаг вперед. И шаг достаточно весомый".

"Очень хочется, чтобы наши люди, живущие в городах, деревнях и поселках понимали, что их вклад - это основа всей этой программы", - отметил Роман Мельник, делегат VII Всебелорусского народного собрания, глава администрации Ленинского района г. Минска.

Марина Ленчевская, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Эта программа не только на пять лет. Программа на долгосрочную перспективу. И самое главное, что цель этой программы очень емкая. Мы должны построить самодостаточное, конкурентоспособное государство, в центре которого будет человек. Мы все должны сделать для человека".

"Каждый человек должен понять, что от него будет зависеть каждый маленький пункт. Потому что если хоть кто-то скажет, что нет, это мне не надо, то уже появятся те минусы, те опоздания и отставания в реализации данной программы, и в принципе улучшение нашего уровня жизни", - прокомментировал Виктор Бубенцов, делегат VII Всебелорусского народного собрания, зампредседателя совета Могилевской областной организации РОО "Белая Русь".

Алексей Авдонин, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"Главная цель этой программы - безусловное повышение благосостояния наших граждан. Как она будет делаться? Делаться за счет реализации ключевых законов классической экономики. Мы должны производить больше как для внутреннего рынка, так и для обеспечения импортозамещения. При этом продукция должна быть крайне качественной, чтобы не возникло вакуума, который будет приводить к тому, что мы все равно будем нуждаться в импортной продукции. С другой стороны, мы понимаем, что мы экспортоориентированная страна. Почти 50 % товаров мы поставляем на экспорт. Поэтому наша задача - улучшение способов торговли, сервиса, присутствия наших товаров в разных регионах мира".

"Эти позиции - с заботой о здоровье человека - заложены в основу самой Программы социально-экономического развития, что, безусловно, очень знаково как для нас, врачей-специалистов, так, конечно, для пациентов и всего населения нашей страны", - рассказал Владислав Волчек, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Гомельского горсовета депутатов.

Андрей Кривошеев, делегат VII Всебелорусского народного собрания, гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов: