Делегат ВНС Минчик: В Столинском районе проживают более 2300 многодетных семей
Делегат ВНС от Столинского района, начальник местного районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Минчик в программе "Актуальное интервью" затронул ключевые вопросы жизни региона - от безопасности до демографии и экономики. Недавно он был удостоен благодарности Государственного секретаря Совета Безопасности, что стало поводом для разговора о ценностях, стоящих за наградами.
Полученную благодарность Александр Минчик считает заслугой всего коллектива столинских спасателей и тружеников района.
"Это высокая награда благодаря труженикам Столинщины и в целом профессиональному коллективу столинских спасателей, которые днем и ночью обеспечивают безопасность в нашей стране, в частности, в Столинщине. С такими профессионалами и патриотами своей страны приятно работать", - отметил он.
Отвечая на вопрос о кадровом обеспечении, делегат ВНС отметил, что, как и в других регионах, вопрос стоит остро, но район активно над ним работает.
"Нужны квалифицированные работники. Весь вопрос и в закрепляемости молодых специалистов. Ежегодно в район приходит около 160 человек", - рассказал Александр Минчик.
Ключевую роль в удержании кадров играет жилищная поддержка. В районе действуют программы предоставления арендного жилья, имеется более 500 служебных помещений. Только за 2025 год свое жилье получили 9 молодых специалистов. Эта системная работа, по мнению Александра Минчика, позволит успешно справляться с кадровыми вызовами.
Александр Минчик, будучи сам многодетным отцом, особое внимание уделяет теме поддержки семей. Столинский район, "славящимся многодетностью", является домом для более 2300 многодетных семей, где воспитывается свыше 8 тыс. детей.
"Государство старается поддержать каждую многодетную семью точечно, в плане необходимости, помочь малоимущим. Льготы для многодетных семей, я думаю, достаточно. Но главный аспект работы всех субъектов профилактики - сохранить детей в семьях, предупредить несчастные случаи. Ведь здоровые дети, здоровые люди, здоровая страна - это все для развития нашего государства", - подчеркнул делегат.
Экономической основой Столинщины остается сельское хозяйство. В районе работают 17 сельхозорганизаций и 69 фермерских хозяйств, многие из которых специализируются на плодово-ягодной продукции.
"Развитие аграрной отрасли, поддержка со стороны государства и обеспеченность квалифицированными кадрами будут способствовать развитию региона в данном направлении", - уверен начальник Столинского РОЧС.
Он отметил уникальность района, который является самым большим в Беларуси: из более чем 330 тыс. га почти 200 тыс. - это леса и болота. На оставшейся территории аграрный комплекс, по словам Александра Минчика, "выжимает тот максимум, который возможен", демонстрируя впечатляющие результаты благодаря труду местных аграриев.
Фото: SB.by