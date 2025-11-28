Делегат ВНС Наталья Поддубская: Во главе всего находится человек

Проект Программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет обсуждают делегаты и участники предстоящего Всебелорусского народного собрания.

28 ноября к дискуссии подключилась Могилевская область. Депутаты, руководители районов, промышленники, представители социальной сферы говорили о том, что интересует коллективы, каждого человека и что актуально в условиях сегодняшних мировых вызовов.

Николай Даречкин, тракторист-машинист СПК "Колхоз "Родина", делегат VII Всебелорусского народного собрания:

"Более 9 млрд долларов зарабатывает сельское хозяйство. Конечно, это большая цифра. Но есть резервы. Нельзя сегодня отставать, потому что нужно всегда быть на шаг-два впереди. От этого зависит наша продовольственная безопасность".

"Я сама очень давно живу в сельской местности, в агрогородке Межисетки. У нас есть школа, сад, банк, амбулатория, 5 магазинов, благоустроенные детские площадки, воркаут-площадки, "Серволюкс-Агро" - огромное предприятие, которое дает людям работу. Есть куда расти, совершенствоваться", - рассказала директор Межисетской средней школы, делегат VII Всебелорусского народного собрания Лилия Мельникова.

Наталья Поддубская, заместитель главврача Бобруйской центральной больницы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

"Во главе всего находится человек. Неважно, где он живет - в глубинке или в центре, он должен получать достойную медицинскую помощь, достойное образование. Государство затрачивает очень много средств. Естественно, достигнутое важно сохранить и наращивать темпы. Для этого и будет принята программа развития".