Делегат ВНС Сивец о выставке в "БелЭкспо": Белорусы все вместе стояли у истоков своего благополучия

В "БелЭкспо" свои двери готова распахнуть уникальная экспозиция "Моя Беларусь" о достижениях нашей страны за годы независимости. Здесь можно узнать о гастрономических новинках Беларуси, "оказаться" в легендарной Брестской крепости-герое или даже почувствовать себя машиностроителем, посидев за рулем современного белорусского трактора. Чем еще удивляет "Моя Беларусь" (подробности в видео).

"Вы знаете, я просто отношусь к тому поколению, которое имеет возможность сравнивать. Сравнивать, с чего мы начинали и к чему мы пришли за этот небольшой период развития нашей отечественной суверенной истории - всего 30 с небольшим лет. И, конечно, это грандиозное достижение. В основе этих успехов лежит консолидация белорусского народа. Мы все вместе стояли у истоков того благополучия, которое имеем возможность наблюдать сегодня", - отметил Сергей Сивец.