Делегация из Центра кибербезопасности Узбекистана прибыла в Беларусь

В Минск прибыла делегация Центра кибербезопасности из Узбекистана. Главная цель визита - укрепление сотрудничества в сфере киберзащиты.

Это первый визит узбекских коллег в Беларусь, что подчеркивает растущий интерес обеих сторон к обмену опытом и лучшими практиками в противодействии киберугрозам.

Представители РУП "Национальный центр обмена трафиком" провели для коллег презентацию белорусских разработок - киберполигона (виртуальной IT-инфраструктуры, созданной для организации киберучений, тренингов и оценки навыков специалистов), а также системы мониторинга событий информационной безопасности. Важным шагом стало подписание меморандума о взаимопонимании.

Алексей Цымбалов директор Национального центра обмена трафиком:

"Меморандум позволит поднять на новый уровень вопросы сотрудничества в сфере взаимодействия кибербезопасности, обмена опытом о текущих тенденциях и угрозах в сфере кибербезопасности, а также позволит выстроить на новом уровне вопросы обмена опытом в части образовательных программ и их проведения".

Директор Центра кибербезопасности Узбекистана Олижмон Мирзаев заявил, что опыт Беларуси в обеспечении кибербезопасности очень интересен для Республики Узбекистан, потому что в Беларуси уже разработаны и внедрены в эксплуатацию такие национальные системы, как DPI-системы (система глубокого анализа трафика), а также разработки SIEM-системы для мониторинга инцидентов кибербезопасности.