3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Делегация из Центра кибербезопасности Узбекистана прибыла в Беларусь
В Минск прибыла делегация Центра кибербезопасности из Узбекистана. Главная цель визита - укрепление сотрудничества в сфере киберзащиты.
Это первый визит узбекских коллег в Беларусь, что подчеркивает растущий интерес обеих сторон к обмену опытом и лучшими практиками в противодействии киберугрозам.
Представители РУП "Национальный центр обмена трафиком" провели для коллег презентацию белорусских разработок - киберполигона (виртуальной IT-инфраструктуры, созданной для организации киберучений, тренингов и оценки навыков специалистов), а также системы мониторинга событий информационной безопасности. Важным шагом стало подписание меморандума о взаимопонимании.
Алексей Цымбалов директор Национального центра обмена трафиком:
"Меморандум позволит поднять на новый уровень вопросы сотрудничества в сфере взаимодействия кибербезопасности, обмена опытом о текущих тенденциях и угрозах в сфере кибербезопасности, а также позволит выстроить на новом уровне вопросы обмена опытом в части образовательных программ и их проведения".
Директор Центра кибербезопасности Узбекистана Олижмон Мирзаев заявил, что опыт Беларуси в обеспечении кибербезопасности очень интересен для Республики Узбекистан, потому что в Беларуси уже разработаны и внедрены в эксплуатацию такие национальные системы, как DPI-системы (система глубокого анализа трафика), а также разработки SIEM-системы для мониторинга инцидентов кибербезопасности.
На повестке также стоит участие узбекской стороны в международных киберучениях, запланированных на начало 2026 года в Беларуси. Совместные учения позволят специалистам из стран СНГ отработать практические навыки и повысить готовность к реагированию на киберинциденты.