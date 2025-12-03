3.74 BYN
Делегация МВД из Таджикистана посетила Беларусь
Обеспечение правопорядка является фундаментом для развития всех ключевых сфер, включая экономику. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время встречи с коллегой из Таджикистана.
Официальная делегация из Душанбе в эти дни посещает Минск. Иван Кубраков также отметил, что белорусская сторона готова поделиться опытом в организации деятельности Госавтоинспекции, имеются большие наработки в борьбе с оргпреступностью и наркотрафиком.
В свою очередь глава МВД Таджикистана отметил, что им интересен белорусский опыт в борьбе с киберпреступностью и организации работы различных подразделений с БПЛА.
Сохраняет актуальность проблема оборота наркотиков и оружия, а обмен наработками в этих областях будет взаимополезен.
Также намечены новые направления сотрудничества, в том числе по обучению коллег в белорусских ведомственных вузах и проведению совместных учений на территории обеих стран.