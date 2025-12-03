Делегация МВД из Таджикистана посетила Беларусь

Обеспечение правопорядка является фундаментом для развития всех ключевых сфер, включая экономику. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время встречи с коллегой из Таджикистана.

Официальная делегация из Душанбе в эти дни посещает Минск. Иван Кубраков также отметил, что белорусская сторона готова поделиться опытом в организации деятельности Госавтоинспекции, имеются большие наработки в борьбе с оргпреступностью и наркотрафиком.

В свою очередь глава МВД Таджикистана отметил, что им интересен белорусский опыт в борьбе с киберпреступностью и организации работы различных подразделений с БПЛА.

Сохраняет актуальность проблема оборота наркотиков и оружия, а обмен наработками в этих областях будет взаимополезен.