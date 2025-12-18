Делегаты ВНС из Витебского региона рассказали о задачах, которые предстоит выполнять на местах

Участники ВНС из всех регионов страны съезжаются в столицу. Делегаты - люди, которые хотят принести пользу своей стране. Это представители промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования. От развития этих сфер зависит благополучие каждого из нас.

Сильные регионы - один из ключевых приоритетов как сегодня, так и на ближайшее пятилетие. От регионального устойчивого развития зависит жизнь всей страны. И здесь важно, чтобы каждый райцентр, агрогородок или деревня смогли раскрыть свой потенциал: производственный, сельскохозяйственный, туристический.



За развитие отвечают кадры. Районы нуждаются в специалистах. Для их привлечения нужны условия. Среди весомых аргументов - жилье и сопутствующая инфраструктура. Школа, детский сад, поликлиника. Чтобы, приехав в такой небольшой райцентр, как, например, Шарковщина, человек захотел остаться.

Ирина Полякова, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель городского райисполкома

Ирина Полякова, делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель городского райисполкома: "Наш район определен как территория, приоритетная для развития туристического направления. С учетом нашего природного потенциала - наличия озер, рек, лесов и, в принципе, тех уже учреждений, которые у нас уже есть в районе. Сейчас активно идет поиск инвестора по строительству санатория. То есть у нас есть все площадки, отвечающие требованиям: и коммуникации, и дороги".

Среди ключевых направлений государственной политики доступна и качественная медицина, независимо от места проживания человека. Созданы современные центры, в том числе и межрайонные.

Евгений Матусевич, делегат VII Всебелорусского народного собрания, главврач Витебской областной клинической больницы

Евгений Матусевич, делегат VII Всебелорусского народного собрания, главврач Витебской областной клинической больницы: "Приоритет - это демографическая безопасность и сохранение жизни нашего населения, укрепление семьи. Для медицины основная задача - обеспечение качественной, доступной и эффективной медицинской помощи на всех уровнях ее оказания. Активно работаем с медицинским университетом, по среднему медицинскому персоналу работаем с нашими колледжами. Кадры молодые, заряженные на работу".

Елизавета Иванова, делегат VII Всебелорусского народного собрания, студентка ВГМУ

Елизавета Иванова, делегат VII Всебелорусского народного собрания, студентка ВГМУ: "Маленькие населенные пункты, поселки, агрогородки обеспечены всем необходимым медицинским оборудованием. Также сейчас идет активное строительство жилья, комфортные условия проживания. Я думаю, что это те самые приоритеты и моменты, которые позволят молодому человеку закрепиться на своем первом рабочем месте".