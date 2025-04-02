Демократичная цена - "Белавиа" выполнила первый регулярный рейс из Бреста в Санкт-Петербург

Беларусь продолжает развивать международное авиасообщение из региональных аэропортов. Национальный авиаперевозчик "Белавиа" 2 апреля выполнил первый регулярный рейс из Бреста в Санкт-Петербург. Распроданы были почти все билеты. Полетная программа будет выполняться по средам и субботам, время в пути составит 1 час 50 минут.

Новое направление "Белавиа" - прямой рейс из Бреста в Санкт-Петербург

Комфортно, быстро и доступно - все это новый рейс. А еще и торжественно.

У стойки регистрации царило приятное оживление. Кто-то летел на родину, кто-то в гости или по работе. Но всех пассажиров связывало одно: радость от улучшения логистики. Россиянка Ольга Солдатенкова - первый пассажир рейса Брест - Санкт-Петербург.

"Брест нам понравился. Мы втроем прилетели с подругами. Подруга одна уехала вчера из Минска. А мы вот еще гуляли. Очень хорошая погода, у нас холоднее сейчас", - поделилась впечатлениями Ольга.

Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании "Белавиа":

"Мы очень рады, что наши рейсы в областные регионы популярны у граждан Российской Федерации. И Брест - уникальный туристический город. Мы, конечно же, рассчитываем на поток именно из Санкт-Петербурга. Конечно же, Петербург тоже является очень привлекательным для туристов, поэтому мы надеемся, что жители Брестского региона также воспользуются этим рейсом".

Из Бреста в Петербург можно было добраться на машине или поезде (а это 17 часов). Теперь 1 100 км менее чем за 2 часа в небе - просто песня!

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Полеты будут проходить на комфортном Embraer 175. Из Бреста вылеты запланированы на 16:15 с прибытием в Питер в 18 часов, а обратный вылет из города на Неве в 19:00. Загрузка первого рейса была почти полная.

"Очень радуюсь, что открылся этот рейс. Тем более, очень знаковый день - День единения России и Беларуси. И вот именно в этот день запустили этот рейс. И мы летим с очень знакового спектакля Драматического театра Белорусской Армии "Не покидай меня", - рассказал один из пассажиров.

Демократичная цена - важная составляющая. Полет туда-обратно пассажирам обойдется в сумму от 106 евро. В Пулково воздушное судно традиционно приветствовали водяной аркой.

Развитие деловых, туристических и культурных связей

Рейс будет востребован как у туристов, так и у бизнес-кругов. По итогам прошлого года товарооборот Беларуси и Ленинградской области составил 3,5 млн долларов. Прямые контракты теперь будут заключаться гораздо легче.

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Николай Рогожник, генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге:

"Мы работаем в сфере машиностроения, по приобретению техники сельскохозяйственного назначения, коммунальной техники, дорожной, пассажирской техники. Также если мы говорим про экспортную составляющую, то это продукты питания в основном. Перспективы для роста, безусловно, всегда есть. Рынок огромный".