День Государственных символов Беларуси отметили в Гродно
Масштабно отметили День Государственных символов Беларуси в Гродно. На площади Ленина прошел патриотический митинг, а на набережной Немана жители увидели историческую реконструкцию освобождения города в годы Великой Отечественной войны.
Священное единство
День Государственных флага, герба и гимна Беларуси в Гродно объединил сразу несколько масштабных событий: от патриотического флешмоба до реконструкции одного из ключевых эпизодов освобождения города.
Праздничные мероприятия начались с патриотического митинга "Символы Родины - гордость народа!". Сотни жителей города вместе исполнили Государственный гимн Беларуси, после чего колонна с государственным флагом прошла по центральным улицам Гродно.
Одним из самых зрелищных моментов праздничного дня стала историческая реконструкция освобождения Гродно с форсированием Немана.
У Старого моста воссоздали события лета 1944 года. Именно форсирование Немана стало одним из ключевых этапов освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Во время реконструкции зрители увидели переправу через реку, действия бойцов Красной армии.
Владимир Колот, автор проекта, руководитель клубного объединения "Честь мундира":
"Упоминается много исторических фактов. Даже само начало реконструкции, задымление и так далее. Действительно, Красная Армия в одном из эпизодов "Освобождение Гродно" подошла в тумане. Но мы, насколько могли, этот туман сделали".
В исторической реконструкции приняли участие десятки военно-исторических клубов. Для многих зрителей это возможность не только увидеть события прошлого, но и еще раз осознать цену Победы.