День Победы празднует Могилев

Праздничную программу в Могилеве открыл парад военного гарнизона: силовики, курсанты, учащиеся специализированных классов. Свыше 50 тысяч жителей и гостей Могилева стали участниками шествия поколений по главной улице областного центра. К патриотической акции "Беларусь помнит" присоединились трудовые коллективы. Общереспубликанская акция "Минута молчания" и "Народное возложение" на площади Славы стали кульминацией официальной части.

Владимир Парахневич, ветеран Великой Отечественной войны:

"Свидетели практически остались только мы, малолетние узники, которые испытали на себе горечь этого проклятого фашизма. Победа – это все - это жизнь, это будущее".