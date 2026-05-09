3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
День Победы празднуют в Могилеве: шествие, концертные площадки и народные гуляния
Праздник Великой Победы объединил всю Беларусь. Шествия, народные гуляния, многочисленные концертные площадки. Ярко стартовал день и в Могилеве.
По традиции целый марафон событий в Могилеве начался с парада на площади Ленина, где собрались представители трудовых коллективов, организаций, силовики, молодежь, всего несколько тысяч горожан и гостей областного центра.
Остаться дома, даже несмотря на непогоду, в такой день было невозможно. Люди охотно делились эмоциями, своими воспоминаниями и историями времен. Ведь почти в каждой семье хранится память о героях.
Их уже так мало, живых свидетелей и участников тех страшных лет, когда фашизм пытался уничтожить целую нацию. Но белорусы выстояли в годы Великой Отечественной. И это только благодаря единству и силе духа.
Марш Могилевского военного гарнизона: бойцы подразделений специального назначения, спасатели, курсанты и кадеты. Представители Следственного комитета - женская коробка украсила парад. А еще воспитанники детских садов (это уже традиция). Молодые патриоты старались чеканить шаг.
Шествие участников акции "Беларусь помнит" по главной улице областного центра. Многокилометровую колонну вышел приветствовать, казалось, весь город.
Кульминация шествия - площадь Славы, где в мемориале увековечен боевой и трудовой подвиг жителей региона. Память, которую невозможно стереть. Живые цветы легли к Вечному огню, общереспубликанская минута молчания. Здесь же, на площади Славы, и выставка военной техники. Боевые машины, способные защитить и сегодня мирное белорусское небо.