День Победы празднуют в Могилеве: шествие, концертные площадки и народные гуляния

Праздник Великой Победы объединил всю Беларусь. Шествия, народные гуляния, многочисленные концертные площадки. Ярко стартовал день и в Могилеве.

По традиции целый марафон событий в Могилеве начался с парада на площади Ленина, где собрались представители трудовых коллективов, организаций, силовики, молодежь, всего несколько тысяч горожан и гостей областного центра.

Остаться дома, даже несмотря на непогоду, в такой день было невозможно. Люди охотно делились эмоциями, своими воспоминаниями и историями времен. Ведь почти в каждой семье хранится память о героях.

Их уже так мало, живых свидетелей и участников тех страшных лет, когда фашизм пытался уничтожить целую нацию. Но белорусы выстояли в годы Великой Отечественной. И это только благодаря единству и силе духа.

Марш Могилевского военного гарнизона: бойцы подразделений специального назначения, спасатели, курсанты и кадеты. Представители Следственного комитета - женская коробка украсила парад. А еще воспитанники детских садов (это уже традиция). Молодые патриоты старались чеканить шаг.

Шествие участников акции "Беларусь помнит" по главной улице областного центра. Многокилометровую колонну вышел приветствовать, казалось, весь город.