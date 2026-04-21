День поминовения усопших - православные верующие отметили Радуницу

У православных 21 апреля Радуница. Время для молитвы и светлых воспоминаний. День, который символизирует связь поколений и уважение к христианским традициям. Тысячи людей с утра посетили храмы, а затем кладбища. Это особенный день поминовения усопших, когда принято делиться радостью с мертвыми о Воскресении Христа.

Движение к местам захоронений 21 апреля было выстроено так, чтобы избежать заторов. Инспекторы регулировали движение, помогали водителям проехать и найти места для парковки. У погостов была налажена работа торговых точек, где можно было на месте купить цветы.

Радуница в Беларуси - не просто дата в календаре, а живая нить, связывающая поколения, когда города на время затихают, а дороги ведут к родным погостам. 21 апреля сотни тысяч белорусов по всей стране оставили повседневную суету, чтобы исполнить древний долг: принести на могилы предков светлую весть о Воскресении, украсить их свежими цветами и в тишине весеннего дня вспомнить тех, кого уже нет рядом.

Несмотря на грустный повод, в воздухе витает особое, торжественное спокойствие, ведь, по народным поверьям, именно в этот пасхальный день мертвых границы между мирами стираются, позволяя живым разделить радость праздника с ушедшими.

радуница news.by

Название праздника "Радуница" означает, что люди несут радостную весть о Воскресении Христа своим умершим родственникам, посещают кладбища и делятся этой новостью.

Это радостная весть, которая символизирует победу жизни над смертью. Также есть мнение, что Радуница пошла от слова "род" и символизирует связь поколений.

Помощь ГАИ в организации проезда к кладбищам

Чтобы добраться на кладбище без заторов, ежегодно ГАИ меняет маршруты движения. Это делается для удобства горожан и гостей Минска. Для посещения мест захоронений на прилегающих участках дорог выделены дополнительные парковочные места. Также наряды ДПС несут службу вблизи погостов, регулируют движение и оказывают помощь водителям.

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси news.by

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"В местах захоронения, а также на прилегающих к ним территориях наряды ДПС оказывают помощь участникам дорожного движения, контролируют соблюдение правил, осуществляют регулирование транспортных и пешеходных потоков".

Работники кладбищ также работает в сам праздник и за несколько дней до него в усиленном режиме. Все цветы предыдущих лет, а также убранная с могил накануне трава вывозится тоннами.

Сергей Павлюк, главный инженер УП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания":

"Поменялся график работы спецкомбината. Мы работаем с 6 утра. Осуществляем уборку до того, как приезжают все посетители. И вечером остаемся с 6 вечера до 8. Тоже осуществляем уборку кладбища, чтобы людям было комфортно, чтобы не было грязи и мусора. Люди убирают могилки, цветы, старые листья, опавшие ветки. Мусора очень много. Мы каждый день вывозим примерно 340 кубов мусора".

Добрые дела - в память об усопших принято подавать милостыню