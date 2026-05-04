Депутат Антон Кулисевич рассказал о ходе посевной кампании в Беларуси
В конце апреля 2026 года у Президента Беларуси Александра Лукашенко состоялась большая командировка в Гомельскую область. Во время нее он осмотрел состояние земель, а министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов отчитался о ходе посевной кампании.
На какой стадии находится сев яровых, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Антон Кулисевич в "Актуальном интервью".
"Посевная кампания перешагнула экватор - посеяно уже более 50 % яровых культур. Сев ранних яровых зерновых практически закончен. Заканчивается и посев сахарной свеклы, продолжается посадка картофеля. Основная оставшаяся культура - кукуруза", - перечислил собеседник.
Да, температура в аналогичный сезон в 2025 году была немного выше, чем она поднималась в 2026-м. Выпало сейчас и меньше осадков, но большой катастрофы, отметил депутат, нет. "В целом ситуация контролируемая. Когда я учился в институте, один умный преподаватель сказал, что плохой земли и плохих погодных условий не бывает. Есть люди, которые чего-то не дорабатывают", - подчеркнул Антон Кулисевич.
Главное фото: freepik.com