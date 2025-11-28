3.71 BYN
Депутат Карась: Социально-экономическая программа нацелена на развитие потенциала Беларуси
Программу социально-экономического развития до 2030 года широко обсуждают в обществе. Представили документ и парламентариям.
В основе будущего развития - 7 приоритетов. Это демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, создание качественной и удобной среды для жизни. Среди важных задач - ускорение технологического развития, укрепление обороноспособности и сильные регионы. Значимым условием развития определили и реализацию туристического потенциала.
Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Программа социально-экономического развития продолжает поступательное развитие нашего государства, нашего общества. Делегаты ВНС - это голос народа, и выступают они проводниками мнений нашего общества. Развитие промышленности дает возможность конкурировать в мировом рынке, тем самым поднимать уровень заработной платы не только работников этих предприятий, но и увеличивать поступление в бюджет, а это и социальные гарантии, которые обеспечивают непосредственно выполнение обязательств государства перед своими гражданами. Программа социально-экономического развития нацелена, прежде всего, на развития нашего потенциала. Для того чтобы мы действительно развивались и делали все для того, чтобы будущему поколению здесь жилось безопасно и спокойно".
На протяжении недели программу будут обсуждать в профессиональной среде. Документ примут на заседании ВНС в декабре.