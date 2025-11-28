Депутат Карась: Социально-экономическая программа нацелена на развитие потенциала Беларуси

"Программа социально-экономического развития продолжает поступательное развитие нашего государства, нашего общества. Делегаты ВНС - это голос народа, и выступают они проводниками мнений нашего общества. Развитие промышленности дает возможность конкурировать в мировом рынке, тем самым поднимать уровень заработной платы не только работников этих предприятий, но и увеличивать поступление в бюджет, а это и социальные гарантии, которые обеспечивают непосредственно выполнение обязательств государства перед своими гражданами. Программа социально-экономического развития нацелена, прежде всего, на развития нашего потенциала. Для того чтобы мы действительно развивались и делали все для того, чтобы будущему поколению здесь жилось безопасно и спокойно".