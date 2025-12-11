Депутат о Программе соцэкономразвития Беларуси: "Реалистичная, конкретная и подробная"

Создание условий для развития регионов и комфортной жизни в малых городах - приоритет Программы социально-экономического развития Беларуси на 5 лет. Своим мнением о ключевой задаче поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Малобицкий.

"Меня как депутата белорусского парламента и жителя одного из районов страны радует, что одним из приоритетов пятилетки станет развитие сильных регионов с учетом их особенностей, - заявил он. - Создание равных возможностей для жизни, работы и самореализации граждан по всей стране независимо от их места проживания - вот ключевые приоритеты как текущей пятилетки, так и проекта Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы".

Как отметил парламентарий, эти цели реализуются через два ключевых направления: "Первое - развитие всех регионов, их социально-экономического потенциала через новые производства, повышение производительности труда. В первую очередь одним из драйверов может быть инновационное развитие промышленности, наша Гомельская область показывает рост промышленного производства. Второе - это реализация в каждом регионе каких-то уникальных проектов. Для Гомельщины это развитие Припятского Полесья. Не менее важно задействовать и индустриальный потенциал районов для совершенствования промышленного туризма".

Одна из задач программы - создание в малых населенных пунктах комфортной среды проживания и рабочих мест, отметил депутат.