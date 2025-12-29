Депутат Шпаковский о программе развития Беларуси: "Нет заоблачных иллюзий, есть реалистичные цели"

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1fcc848-212f-4a9e-8bf3-90190f59abe4/conversions/f396b254-8175-4269-995a-e9acee00b341-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1fcc848-212f-4a9e-8bf3-90190f59abe4/conversions/f396b254-8175-4269-995a-e9acee00b341-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1fcc848-212f-4a9e-8bf3-90190f59abe4/conversions/f396b254-8175-4269-995a-e9acee00b341-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1fcc848-212f-4a9e-8bf3-90190f59abe4/conversions/f396b254-8175-4269-995a-e9acee00b341-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания в программе "Актуальное интервью" дал развернутый комментарий о принятой на ВНС программе социально-экономического развития Беларуси, ключевых новшествах и актуальных вопросах обороны.

Отвечая на вопрос об объективности поставленных задач, Александр Шпаковский, как парламентарий, участвовавший в обсуждении документа, заявил, что программа носит глубокий и реалистичный характер.

"Программа имеет всесторонний, глубокий и объективный характер, там нет каких-то заоблачных иллюзий. Она отталкивается от ситуации, которая складывается в настоящий момент", - подчеркнул делегат ВНС.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания

Документ предусматривает рост ВВП за пятилетку более чем на 5 % и повышение благосостояния граждан на 121 %. Однако депутат отметил, что достижению целей будут мешать как внутренние вызовы, такие как демографические тенденции, так и сложная внешнеполитическая обстановка, которая, по его мнению, в полной мере не урегулируется в ближайшие годы.

Поэтому задача Беларуси - минимизировать эти риски, в том числе через сложные переговоры с теми странами, которые ранее "отрицательно воздействовали" на ситуацию. При этом ключевой опорой останутся традиционные союзники - Россия и Китай.

Среди ключевых нововведений программы парламентарий выделил масштабное строительство арендного жилья, особенно в районных центрах и агрогородках, с возможностью последующей приватизации на льготных условиях для молодых специалистов.

"Нельзя забывать о регионах. 118 районов должны развиваться", - сказал Александр Шпаковский, комментируя установку на создание «сильных регионов».

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания

Для этого, помимо жилья, необходимы рабочие места и комплексное развитие инфраструктуры. Депутат признал существование проблемы "депрессивных" районов с низкими зарплатами, из-за чего молодежь уезжает. Решением должен стать не только перенос экономической активности из столицы, но и подведение качественных дорог, обеспечение социальных объектов в сельской местности.

Комментируя пример агрогородка Опаль в Брестской области, куда переселяются семьи из Германии, Италии, Латвии, Александр Шпаковский высказал мнение, что ключевым мотивом является не только красота природы, а безопасность и традиционные ценности.

"Едут к нам, на мой взгляд, в первую очередь за безопасностью для себя и для своих детей… Если ты хочешь, чтобы твой сын вырос мужчиной, а твоя дочь выросла девушкой, надо ехать в Беларусь, где по-прежнему традиционные ценности находятся во главе угла", - заявил он.

Деревня в Беларуси

Для реализации бизнес-инициатив таких переселенцев депутат предложил использовать механизмы государственной программы "Один район - один проект" и кооперироваться с областными властями, развивая, в том числе, туристический потенциал. По его словам, если иностранцы привнесут частичку своей культуры, например, в сферу гостеприимства, это может удвоить результат.

Впервые в программу социально-экономического развития была включена графа, касающаяся оборонного сектора. Александр Шпаковский подчеркнул, что Беларусь не станет втягиваться в гонку вооружений, а выберет асимметричный ответ.

"Мы должны иметь такое оружие, которым можем “бахнуть”… Это оружие массового поражения, которое нашему противнику способно нанести неприемлемый вред", - процитировал он слова Президента Беларуси.

По словам Александра Шпаковского, таким сдерживающим "кулаком" является триада: тактическое ядерное оружие РФ, размещенное в Беларуси, ракетный комплекс "Орешник" и собственная ракетная программа.

"Мы спокойно ко всему относимся, не бегаем с ядерной дубинкой, но мы готовы ее применить для защиты нашей страны", - резюмировал он.

Военная техника

Говоря о задачах по созданию высокотехнологичного оборонного предприятия, Александр Шпаковский напомнил, что белорусский Госкомвоенпром и предприятия вроде "Интеграла" десятилетиями работают под санкциями, что только подтверждает их высокий технологический уровень.

"Белорусская микроэлектроника оказалась востребована после того, когда оппоненты ввели против России технологическое эмбарго", - отметил он.

Парламентарий провел параллель с Китаем, стремительный рост которого отчасти был спровоцирован западными ограничениями. Санкции, по его мнению, стали стимулом для импортозамещения и поиска новых решений, а у стран, их вводящих, "практически уже не осталось эксклюзивных технологий".