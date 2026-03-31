Депутаты Палаты представителей посетили Минский городской технопарк

31 марта в Минске обсуждали инновационное будущее страны. Депутаты Палаты представителей посетили площадку Минского городского технопарка.

В числе ее резидентов сегодня более 80 компаний. Реализуются проекты в медицине, сельском хозяйстве, робототехнике, энергетике и других сферах.

Парламентарии оценили и успехи Мотовелозавода. Напомним, несколько лет назад глава государства поручил провести реновацию мощностей предприятия, развивать производство и увеличивать уровень локализации. Эти задачи сейчас в приоритете у руководства завода.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Таких парков у нас в стране 14. Четыре года назад были внесены изменения в закон Республики Беларусь "О государственной инновационной политике и инновационной деятельности". Прошло время. Одна из задач, которую мы решали, - познакомиться с работой парка и на примере данного парка посмотреть, как функционирует. Сегодня прозвучали отдельные идеи, которые на основании определенного опыта функционирования можно в перспективе сформулировать и внести изменения".