Десятикратная чемпионка мира по скоростной радиотелеграфии: какая она - белорусская женщина
Капитан Ирина Чуйкевич стала десятикратной чемпионкой мира по скоростной радиотелеграфии. Какая она - белорусская женщина?
Военнослужащая 62-го центрального узла связи подтвердила звание действующей рекордсменки, укрепив лидерство в скоростной радиотелеграфии - уникальном виде спорта. Ирина не впервые становится чемпионкой на международных соревнованиях. На первый взгляд хрупкая, но при этом сильная девушка родилась в Минске. Радиотелеграфией занимается с 1991 года, а в 1994 году стала мастером спорта.
Ирина Чуйкевич, военнослужащая 62-го центрального узла Министерства обороны Беларуси:
"У нас был класс по радиоспорту, мы с одноклассниками из любопытства заглянули туда. Нас было человека 4-5, тренер показал, что это такое. Мне стало интересно, я стала заниматься".
Соревнования проходили в Черногории. В скоростном радиотелеграфировании состязались около 90 участников из 20 стран мира. Победа досталась лидеру белорусской команды. Здесь самое важное - усердная подготовка, дисциплина и тренировки.
"На соревнованиях мы передаем буквенный, цифровой, смешанный текст за минуту. Судьи сидят в одном из кабинетов, у нас налажена связь. За минуту год тренировки. Когда волнуешься, пальцы намокают и прилипают, поэтому мы используем мел или тальк, потому что знаки должны быть очень четкими", - поделилась военнослужащая.
Скоростная радиотелеграфия имеет долгую историю развития. Это дисциплина радиоспорта, которая основана на приеме и передаче сообщений кодом Морзе. Изначально она не была частью каких-либо соревнований. Использование кода Морзе в качестве соревновательной дисциплины датируется серединой ХХ века, так же, как и соревнования среди военнослужащих в этом направлении.
"Кроме целеустремленности, я думаю, здесь нужна усидчивость, потому что это все-таки монотонная работа. Холерикам может быть тяжело обуздать свой характер, чтобы усердно заниматься, потому что тренировки достаточно длительные - час уходит на одно упражнение. В сборы перед соревнованиями у нас обязательно входит общая физическая подготовка. Плавание очень способствует развитию, таким образом ты готовишь организм к предстоящим нагрузкам, для работы головного мозга это тоже хорошо", - рассказала Ирина Чуйкевич.
Ирина - пример ежедневной работы над собой, усердия и дисциплины. За новыми достижениями будем наблюдать.