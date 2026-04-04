Дети должны быть защищены: главные изменения и новации Закона "О правах ребенка"

Поддержка семьи и защита прав детей - приоритет нашего государства. Каждый ребенок должен расти в безопасной среде, быть защищенным и в реальной жизни, и в цифровом пространстве. На это и направлены основные изменения в Законе "О правах ребенка".

Теперь документ стал мощнее и помогает государству лучше заботиться о подрастающем поколении.

Защита прав детей - государственный приоритет

Безопасность детей сегодня - не только забота семьи, но еще и четко выстроенная система правовых гарантий. Новый закон усиливает защиту прав ребенка сразу по нескольким ключевым направлениям. Важный акцент на особой ответственности родителей. В документе теперь больше правил о том, как взрослые должны заботиться о своих детях.

Светлана Одинцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Светлана Одинцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Возложены обязанности на родителей по защите своих детей от информации, которую получает ребенок из интернета. Эта информация в некоторых случаях неблагоприятно влияет на ребенка. Как родители могут защитить? Конечно, первое – проведение разъяснительной работы, контроль, находится ли ребенок в интернете, что он смотрит. Есть важная особенность: сегодня государственные органы и организации обязаны предоставлять информационно-консультативную помощь родителям, если в этом есть необходимость".

В центре особого внимания - поддержка самых уязвимых слоев населения. Речь о сиротах, тех, кто остался без попечения родителей и детях с особенностями развития.

Елена Симакова, замначальника управления Министерства образования Беларуси

Елена Симакова, замначальника управления Министерства образования Беларуси: "В Закон "О гарантиях по социальной защите детей-сирот" внесены нормы, предусматривающие обеспечение детей за счет государства медикаментами, медицинскими изделиями, в том числе очками. Безусловно, дети обеспечивались медикаментами и медицинскими изделиями, по рецептам врачей, исходя из республиканского формуляра таких лекарственных средств. Норма закона в дополнение ко всем действующим уже сегодня нормам четко прописывает, что это обязательство государства по содержанию ребенка на государственном обеспечении".

Психологическое собеседование для педагогов

Также изменения в законе будут способствовать тому, чтобы ограничить детей от негативного воздействия работающих с ними взрослых. Один из способов — дополнительная проверка работников сферы образования. Пройдет психологическое собеседование, результаты которого будут носить рекомендательный характер. К примеру, в современной и технологичной столичной школе номер 225 к изменениям готовы давно.

Татьяна Качан, директор СШ № 225 Минска

Татьяна Качан, директор СШ № 225 Минска: "Мы провели совещание с трудовым коллективом, ознакомили с законодательными нормами. Люди прочитали, приняли, изучили и подписали дополнительное соглашение. Это же не что-то новое. В школе всегда педагогический коллектив занимался защитой прав ребенка. Также в этом законе прописано, если кто-то из нас узнает о том, что ребенок подвергается насилию, любому виду насилия, то мы должны незамедлительно (и раньше так было) сигнализировать в определенные органы. Мы должны создать все условия, чтобы эти права были защищены".