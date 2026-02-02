Дипломы на миллион злотых, или Обратная сторона образования в польских вузах

Польское Министерство науки и высшего образования требует ужесточить контроль за подлинностью дипломов о высшем образовании. Причина - массовые подделки и коррупционные скандалы. Масштабы теневого рынка дипломов и сертификатов шокируют. Миллионы документов под подозрением.

Скандалы с липовыми дипломами польских вузов

На днях с липовым польским дипломом - магистра делового администрирования - задержали очередного польского деятеля. На этот раз посла во Франции Рощишевского. А мы все голову ломаем: что нет так с их политиками и чиновниками?.. Оказывается, причиной может быть и низкий уровень образования. Ведь чтобы занять ответственный пост в Польше, вовсе не обязательно учиться. Дипломы и сертификаты (о чем угодно) можно просто купить.

Ежегодно польские вузы выдают около 300 тыс. дипломов. Сколько из них липовых - еще устанавливают. Однако в правоохранительные органы уже сообщают о миллионах поддельных документов и сертификатов об образовании, выданных вузами в Польше. Говорят, ожидается их масштабная проверка и законодательные изменения.

Этот теневой рынок, как выяснилось, не просто существует - он цветет. Расследования показали, что недействительные дипломы стали причиной для коррупции, мошенничества и получения высоких должностей без нужных знаний.

Масштаб проблемы, говорят, стал очевиден после громкого скандала с одним из частных университетов, где торговля учеными степенями и дипломами имела, можно сказать, промышленные масштабы. Вместе с проректором обвинения предъявили более чем 60 сотрудникам. 347 преступных эпизодов - это выдача поддельных дипломов, участие в коррупционных схемах и отмывание денег. Среди обвиняемых высокопоставленные чиновники, преподаватели и представители бизнеса.

Следствие установило, что руководитель с сообщниками выдали почти 2,5 тыс. фальшивых документов. Сертификаты, проданные по 80 евро за штуку, подтверждали якобы последипломное обучение и положительно влияли на карьерный рост. Благодаря подпольной торговле такие специалисты приходили на руководящие должности коммерческих и государственных организаций, подтверждали получение научной степени и даже доктора наук.

Благодаря теневому рынку "образовательных" услуг на ответственные должности попадали сомнительные специалисты.

Этот вуз давно в центре скандалов. К примеру, в феврале 2024-го полиция задерживала семерых его работников, в том числе ректора - тоже за продажу фальшивых дипломов. Сейчас учреждение сменило название, имеет три региональных филиала в Польше и представительства в Чехии, Словакии, Узбекистане.

Среди выпускников - политики, чиновники, сотрудники госкомпаний и беглые из Беларуси. Для примера: три советника экс-президента Дуды получили фальшивые знания. С поддельными дипломами, как сообщило Министерства обороны Польши, 37 старших офицеров, 11 из которых - генералы и полковники.

Еще одна история. Несколько месяцев назад арестовали проректора и совладелицу Высшей школы внутренней безопасности, которая находится в Лодзи. Учреждение выдало тысячи фиктивных дипломов, в основном иностранцам не из стран ЕС. Основные клиенты - украинцы. Схема приносила руководству многомиллионную прибыль. Только проректору предъявлено обвинение в получении не менее 3 млн злотых.

Обучение обещали как бы онлайн, но заканчивалось оно на первом курсе - сразу с полной оплатой. В 2019 году годовой доход от таких продаж составил 179 тыс. злотых. В 2020 - почти 470 тыс., в 2021 - 600 тыс. Ну а с 2022 года вуз заработал на украинцах почти 3 млн злотых, ну и так далее.

В Польше признают: проверить все выданные документы вручную невозможно, что сыграло на руку мошенникам и позволило низкопробным специалистам годами занимать высокие должности в бизнесе и госсекторе. Теперь поляки создают цифровой реестр, чтобы было проще "просеять" липу. Если документа в базе нет - до свидания. Однако как бы на новых проектах, реестрах снова не нагрели руки ушлые деятели.