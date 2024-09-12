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Директор Института социологии НАН Беларуси рассказал о силе общественного мнения
Общественное мнение - это очень мощный ресурс, и апеллируя к тем или иным результатам исследований, можно пытаться проводить в жизнь те или иные идеи, транслировать те или иные ценности. Об этом в программе "Актуальное интервью" заявил директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.
Принципиально важный вопрос - это соблюдение строгой методологии и всех необходимых исследовательских процедур, пояснил социолог. "Это задача научная и техническая. Те организации в Республике Беларусь, которые аккредитованы комиссией по опросам общественного мнения, обладают всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы предлагать для использования достоверную информацию - данные, полученные с использованием всех необходимых исследовательских процедур. И опираясь на эти данные, можно уверенно говорить о процессах динамики общественного мнения и использовать это в том числе при принятии решений на самом высоком уровне", - заверил Николай Мысливец.
Изучение общественного мнения используется при принятии тех или иных решений - Мысливец
Учитывает ли белорусская власть мнение граждан при принятии ключевых решений, в программе "Актуальное интервью" рассказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец
Отвечая на вопрос, как отличить специалиста, проводящего социсследование, от мошенника, который пытается получить персональные данные, директор Института социологии НАН Беларуси сказал следующее: организации, которые проводят опросы общественного мнения (в частности, Институт социологии Национальной академии наук Беларуси и некоторые другие организации, аккредитованные в установленном порядке), каждому интервьюеру вручают соответствующие документы. "Удостоверение, паспорт - это достаточное основание для того, чтобы сомневающийся респондент, представитель органов власти или представитель правоохранительных органов мог проверить и убедиться, что исследование проводит организация, которая обладает необходимыми компетенциями, что это исследование реализуется в рамках той политики, которую мы проводим", - пояснил Николай Мысливец.
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