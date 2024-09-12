Общественное мнение - это очень мощный ресурс, и апеллируя к тем или иным результатам исследований, можно пытаться проводить в жизнь те или иные идеи, транслировать те или иные ценности. Об этом в программе "Актуальное интервью" заявил директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.

Принципиально важный вопрос - это соблюдение строгой методологии и всех необходимых исследовательских процедур, пояснил социолог. "Это задача научная и техническая. Те организации в Республике Беларусь, которые аккредитованы комиссией по опросам общественного мнения, обладают всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы предлагать для использования достоверную информацию - данные, полученные с использованием всех необходимых исследовательских процедур. И опираясь на эти данные, можно уверенно говорить о процессах динамики общественного мнения и использовать это в том числе при принятии решений на самом высоком уровне", - заверил Николай Мысливец.

Изучение общественного мнения используется при принятии тех или иных решений - Мысливец Учитывает ли белорусская власть мнение граждан при принятии ключевых решений, в программе "Актуальное интервью" рассказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец 22.09.2024 17:22