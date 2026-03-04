Директор Ушачского лесхоза: Лесовосстановительные работы - это наша основная деятельность

В Беларуси каждый гектар леса под контролем специалистов отрасли. Работники лесного хозяйства оперативно реагируют на изменения погоды. Устойчивый минус позволил вести разработку сложных заболоченных территорий. Но с наступлением оттепели характер задач изменился. После того как снежный покров сойдет, займутся посадкой леса.

Николай Рахманенко, лесничий Косарского лесничества Ушачского лесхоза:

"С приходом весны работы во всех лесничествах страны возрастают. Планируем лесокультурные работы, составляются проекты, планируем количество посадочного материала".

"Лесовосстановительные работы - это наша основная деятельность. От того, как мы заложим фундамент наших будущих лесов весной, будет зависеть благосостояние как лесхоза, так и отрасли в целом", - рассказал директор Ушачского лесхоза Алексей Апенок.