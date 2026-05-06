"Диспозиция": армия Беларуси на страже безопасности

Минск продолжает тревожить сердца политиков отдельных государств. Самое опасное, что контекст в отношении нашей страны все чаще военный.

В этих условиях Беларусь спокойно укрепляет безопасность по всем направлениям. Обновляется программа подготовки армии. Миссия - показать, что воевать при необходимости будем предельно грамотно в любых условиях. Детали - в проекте "Диспозиция".

В последнее время сложно не заметить накат на Беларусь со стороны Украины. Минск вдруг зазвучал в различных ракурсах. И у Зеленского, и у не самых известных блогеров. Сравнивают вдруг в Киеве численность наших армий, при этом, как правило, с издевками. Смешного на самом деле мало. Зачем этот прогрев - неизвестно. Быть может, конфликт с Беларусью в Киеве рассматривают как возможность продолжить вооруженное столкновение в случае, если придется под давлением США в невыгодном формате остановить боевые действия с Россией.

Потенциальный очаг эскалации уже создан. Тут, правда, Президент Беларуси все карты войне путает. Недавно стало известно, что спецпосланник Трампа Коул вновь в Минск собирается, негоже с Синеокой пока что ссориться. А вообще, и без дипломатического прикрытия страна способна за себя постоять. В игры армия не играет, к противостояниям готовится жестко. Теперь даже если учение с бригадой - то это отработка модели действий в невыгодных и незнакомых для бойцов условиях. В общем, не там, где известна каждая тропинка и все о местах появления мишеней.

Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил:

"Мы принципиально мы ушли от полигонов и вышли на участки местности, где отрабатываем вопросы совершенствования, слаживания с боевой стрельбой. Особенностью является большой пространственный размах. То, что реально составляет боевую задачу бригады, мы должны были на этом командном штабном учении заложить в содержание".

Все чаще, учитывая особенности специальной военной операции в Украине, войска действуют в урбанизированной местности. Здесь же подразделения учатся размещаться, грамотно маскироваться и укрываться.

Василий Мозолевский, командир воздушно-десантной бригады:

"Отрабатываются вопросы поиска диверсионно-разведывательных групп, а также блокирования незаконно вооруженного формирования, которое осуществило захват населенного пункта. Отличием нынешнего батальонного тактического учения является то, что размещение личного состава происходит в населенных пунктах, в зданиях, сооружениях, фермах, промышленных объектах на участках местности. Для этого мы используем подвалы, чердачные помещения".

Каждое здание не похоже на другое. Тактические схемы и заготовки в жилых кварталах необходимо мгновенно адаптировать. А потому штурм или оборона строений - это в первую очередь тест для командира.

Военнослужащий сил специальных операций:

"Выбить противника из хорошо укрепленного здания намного сложнее, чем из леса. В ходе штурма командиры взводов должны максимально быстро соображать и принимать взвешенные решения для того, чтобы выполнить задачу и избежать потерь. Были назначены подгруппы, которые работали в тесной связке с артиллерией, минометами и расчетами АГС - и таким образом мы смогли зачистить здание".