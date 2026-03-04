"Диспозиция": аспекты противостояния в Иране изучают белорусские военные эксперты

Ситуация вокруг Ирана меняется каждый час. За ней наблюдают по всему миру. И каждый час в белорусской системе обеспечения безопасности происходящее проецируется на отечественную матрицу обороны.

Не исключено, что на наших глазах разворачивается модель планируемых боевых действий и против Союзного государства.

Какие выводы уже можно сделать? Анализ некоторых аспектов операции против Тегерана - в проекте "Диспозиция".

Атака Израиля и США на Иран поражает цинизмом, наплевательским отношением к жизни людей, изворотливостью демократических лидеров. Практически все новостные ленты, интернет-пространство, блогерская среда наполнены мнениями и комментариями касательно конфликта. И в этом кроется некоторая опасность. В том, что можно попросту утонуть в водовороте сообщений и справедливом возмущении. На всех уровнях.

А ведь происходящее - повод не для умственного наблюдения. И даже не для упражнений в прогнозировании. Прогнозы сегодня делать поздно, в цене только выводы, встроенные в матрицу обороны. Тем более что, по утверждению большинства аналитиков, в ходе боевых действий Западом оттачивается модель будущих силовых вариантов достижения целей. В том числе в европейском регионе.

И тут надобно сразу признать, что ставка сегодня делается прежде всего на свержение власти. И в этом сегменте западная команда действительно поднаторела. Достаточно посмотреть на Венесуэлу, где отстранили Мадуро. Теперь Иран, где устранили Хаменеи.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

"Настоящим поводом (и это не скрывает администрация Белого дома) является прежде всего свержение устоявшегося режима (в Иране. - Прим. ред.). То есть это борьба прежде всего с клерикальной ветвью власти, вопрос о свержении аятоллы Хаменеи и прихода каких-то других сил. Сказать, что в чем-то виноват Иран, наверное, будет не совсем правильно".

Кстати, Иран, похоже, успел-таки сделать некоторые выводы из ситуации в Венесуэле, которая оказалась растерянной после захвата лидера. В Тегеране, несмотря на куда более серьезный урон, трансфер власти прошел оперативно и четко, без всякой грызни, на которую рассчитывали оппоненты. Не всколыхнулась и улица. В Беларуси все эти моменты тоже учтены. Как и тот факт, что никакие переговоры, как с Ираном в Омане, никакие добрые намерения вообще ничего не стоят, когда дело имеешь с истинной демократией.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки:

"Агрессия США и Израиля против Ирана, с одной стороны, носит такой вроде бы привычный характер для действий этих государств, но здесь в реальности очень многое впервые. Потому что впервые США не используют никаких формальных обоснований для своей агрессии, просто не нравится режим, то, как он себя ведет; несмотря на переговоры, наносится удар по одной из переговаривающихся сторон. Фактически полностью дискредитированы международные институты, и этот список можно продолжать".

Парламентарий заметил, что часто используется такой термин, как "авантюристическая внешняя политика". Действия Трампа и его союзника Нетаньяху полностью подпадают под это определение, поскольку американский президент и израильский премьер, очевидно, не рассчитывают всех средних и долгосрочных перспектив. Гигин обратил внимание, что даже после уничтожения высшего военно-политического руководства Иран продолжает сопротивление, и это стало явным сюрпризом для США.

"Ситуация продолжается, и она чревата крайне серьезными последствиями не только для региона. Я скажу, что нельзя на данном этапе при определенных обстоятельствах исключать даже применение ядерного оружия", - высказал опасения депутат.

Кстати, даже в самой Америке насчет ядерной программы Тегерана и эффективности США в борьбе против нее большие сомнения.

Американский сенатор Берни Сандерс высказался так:

"Трамп заявил, что мы должны атаковать Иран, потому что не можем позволить ему "обладать ядерным оружием". Серьезно? Это тот самый президент, который в июне заявил: "Иранские ядерные объекты уничтожены". Вьетнам. Ирак. Иран. Очередная ложь. Очередная война".

Интересны сугубо военные аспекты противостояния. Тегеран, похоже, тщательно проанализировал прошлую атаку по своим объектам и результативность собственного ответа. И потому на этот раз применил интересную тактику. Иранские военные нанесли удары по многочисленным военным базам своих оппонентов во всем регионе.

Эксперты связывают решение с тем фактом, что плотную систему ПВО противнику при такой широкой географии выстроить сложно в отличие от компактного Израиля. И расчет Тегерана оправдал себя, чему свидетельства - полыхающие объекты противника.

То есть дыры в небе можно найти у любого агрессора, если грамотно подойти к вопросу и разумно распределить ракеты и беспилотники. Что, безусловно, знают в Генштабе ВС Беларуси.