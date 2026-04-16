"Диспозиция": как белорусские военные актуализируют программу подготовки

Белорусские военные в режиме нон-стоп исследуют особенности и парадоксы современной войны, интегрируя актуальные требования в основу программ подготовки. Попасть из точки А в точку Б или поразить мишень уже мало, важно сделать это творчески и без потерь, причем в реальном противостоянии с коллегами из других силовых структур.

Белорусские военные сделали определенные выводы после недавней проверки боеготовности. Ориентир - тезис Главнокомандующего Вооруженными Силами о необходимости готовиться к войне. Готовиться так, словно и сейчас военное время. Иного выбора, пожалуй, нет. Ландшафт безопасности в Европе уже сплошь в воронках. В армии теперь предельно приблизили модели занятий к условиям войны. А условия эти таковы, что победу зачастую определяет готовность стоять до конца. А вот чтобы устоять до конца, двигаться надо непрерывно. Невзирая на преграды. Этим сейчас занимаются танкисты. А именно: учатся не замечать даже глубокие водоемы. Большинство западных образцов в состоянии перебираться на другой берег только по мостам. Наши машины способны идти по дну. Но важно не просто выполнить норматив, а превратить эту способность в тактическое преимущество. Такова сейчас под Борисовом миссия бойцов с 45-тонными аквалангами. Перемещаются здесь в условиях ограниченной видимости - как мир по планете.

Александр Кот, курсант объединенного учебного центра:

"Когда впервые сел в танк, эмоции были непередаваемые. Потому что ты еще такой зеленый сидишь в махине весом 45 тонн, не знаешь, что делать, куда нажимать. А потом все - запустил, поехал. С уверенностью можно сказать, что я овладел специальностью на все 100 %, потому что мои оценки успеваемости на высшем уровне, все выполняю, наловчился, приноровился, никаких замечаний, никаких ошибок".

"Непривычно. Едешь, триплекс начинает потихонечку затапливать - уже ничего не видишь, а по гирополукомпасу начинаешь немножко определяться, когда машину подать левее, правее. На выезде уже легче: триплекс открывается, уже видишь и начинаешь выравнивать дальше, чтобы ничего нигде не зацепить", - поделился впечатлениями курсант объединенного учебного центра Максим Готовский.

На президентском тесте армии в качестве противоборствующей стороны работали представители других силовых структур. Военные и сами подключают к своим тренировкам коллег. У десантников на тренинге в роли неприятеля выступало спецподразделение внутренних войск МВД "Шторм". С низкой технической и моральной подготовкой, да и просто с пониженным гемоглобином в такой конкуренции не выживешь.

Евгений Солодкий, командир отряда специального назначения "Шторм" внутренних войск МВД Беларуси:

"Необходимо было произвести штурм с использованием сил и средств, которые включали в себя две штурмовые группы: на квадроциклах и на мобильных автомобилях типа пикап. При поддержке расчетов огневой поддержки АГС-17, ударных FPV-дронов, крупнокалиберного вооружения группы должны были сблизиться с передним краем, войти в линию окопов и произвести полную зачистку и на них закрепиться. Обмен опытом необходим и полезен для наиболее эффективного выполнения задач по предназначению, которое мы можем выполнять совместно, скажем так, в комплексе силового компонента".

В результате конкурентных тренировок поднимается напряжение учебных боев и фильтруются практикой тактические наработки. Лучшие немедленно обогащают программы подготовки. К тому же в ходе реальных операций весь силовой блок должен стать монолитом без всяких периодов дополнительного слаживания.

Алексей Елфимов, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

"Подразделения действуют друг против друга в государственной системе реагирования и отрабатывают те вопросы по угрозам и вызовам, которые могут быть со стороны нашего условного противника: вопросы по захвату важных государственных объектов, населенных пунктов. Условия максимально приближены к боевым, так как при ведении боевых действий не бывает тепличных условий - может идти дождь, снег. Солдат должен привыкать к тем условиям, которые будут на войне".