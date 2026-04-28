"Диспозиция": насколько белорусская армия готова к современным вызовам
Страны НАТО уже страдают от киевских дронов, но альянс при этом продолжает предоставлять свое воздушное пространство ВСУ для ударов по России. Недавняя атака по Ленинградской области значительно приблизила траекторию войны к белорусским рубежам.
В проекте "Диспозиция" расскажем о готовности белорусской армии к таким вызовам.
Худшие сценарии агрессии отрабатывает Генштаб ВС Беларуси
Планета продолжает фокусироваться на Ближнем Востоке. Здесь нестандартный ответ Ирана поставил в тупик куда более могущественную коалицию противника. И главное слово - "нестандартный", потому что именно с мощной группировкой, если уж придется, будет иметь дело, по всей видимости, Беларусь. И не только силой в таком случае придется отбивать удар. Нужны будут как раз непрогнозируемые для оппонента ответные меры. Да, у Беларуси есть ядерное оружие и "Орешник". Но есть и соседи из Украины и НАТО, которые по указанию сверху или от собственного большого ума, прикрываясь альянсом, способны пойти на обострение. Это как в случае с ударом по Ленинградской области. То есть со стороны и через страны Балтии практически в открытую бьют по России, обладающей и военным атомом разных калибров, и "Орешником" с товарищами. А ведь эти воинствующие страны и с Беларусью одну границу имеют, и к агрессии неприкрыто готовятся. Худшие сценарии, безусловно, отрабатываются в нашем Генштабе И не только на картах и в компьютерах. К примеру, артиллеристы уже крайне редко работают в составе подразделений, а командир батареи, словно командир полка, планирует работу каждого орудия с учетом маскировки, расхода боеприпасов, путей маневра.
Александр Мудрагель, заместитель командира взвода, командир орудия:
"Мы делаем все на скорость. У нас слаженность в работе, и мы все делаем достаточно быстро. Стреляем либо залпом, либо одиночным. Делаем несколько выстрелов, уезжаем назад из района сосредоточения и повторяем то же самое".
Алексей Адамович, командир артиллерийской бригады:
"У нас проводится 2 контрольных занятия: одно тактическое учение с боевой стрельбой - это первый дивизион пушечно-самоходные системы 2С5 и второе контрольное занятие по специальной подготовке с тяжелым гаубичным дивизионом. Задачи выполняют поорудийно, максимум в составе двух машин".
В наши дни любая тактика, появившаяся после многочисленных согласований и утверждений, переживает минимум кризис среднего возраста, ибо все устаревает на ходу. И потому само умение перестраиваться так же на ходу стало боевой категорией. Сейчас это касается в первую очередь использования дронов, которые доминируют как на линии боевого соприкосновения, так и за десятки километров от передовой и все глубже. Отстать в этом вопросе - значит не потерпеть неудачу, а погибнуть.
Командир дивизиона:
"Командир дивизиона либо командир батареи пристрелку осуществляет с использованием Supercam S350. Он может определять цели как со своей машины, так и с выносного командно-наблюдательного пункта через беспилотный летательный аппарат. Осуществлять корректировку огня по координатам, определенным с данного БПЛА, либо по сторонам света, чего, в принципе, достаточно, чтобы корректировать и наблюдать разрывы".
Сегодня зачастую в русскоязычном сегменте интернета, да и в СМИ повышенное внимание уделяется отлову украинских мужчин органами ТЦК. Порой после таких материалов кажется, что ВСУ просто чудом не разваливаются с такими-то немотивированными воинами. А может, стоит как раз пристально посмотреть, почему ВСУ на самом деле не разваливаются. И более того - активно контратакуют, минимум на равных применяют дроны... Может, мы только с одного бока иногда зорко смотрим? Изучать, и объективно, необходимо все стороны и особенности противоборств. Вот, к примеру, к Тегерану противник отнесся, будто к ягненку, который предназначен стать тихой жертвой. И действовали против него до сих пор весьма бесхитростно, грубой силой, с надеждой вызвать внутреннюю волну протестов. И ведь протестный потенциал был. А теперь его нет. Есть о чем задуматься на примере последних войн.
И, к счастью, в Беларуси задумались о многом еще до этих войн, сосредоточившись на единении народа. Результат лучше всего виден на сборах запасников, когда строители, айтишники, бизнесмены, инженеры с разными взглядами на жизнь, но в одном строю с азартом и желанием учатся Родину защищать, антипротестный потенциал демонстрируя нашим оппонентам в том числе.
Никита Рубцов, военнообязанный:
"По прибытии на полигон у нас были стрельбы неоднократно. В боеприпасах нас не ограничивали - стреляли сколько хотели. Огневых было довольно много. Поначалу было тяжеловато попадать, но инструкторы подсказывали, куда, как целиться, и результаты становились лучше. Компетентные специалисты, грамотные люди".
Упомянутые выше удары по Ленинградской области, планирование атак на Калининград могут перевести конфликт в нашем регионе на совершенно другой уровень интенсивности и географии. И пора, наверное, со всей серьезностью отнестись к тому, что нас будут стремиться втянуть в противоборство с удвоенной силой. И противостоять нам будут не обязательно прогнившие армии с загнанными в них силой солдатами и не оружием, которое приобрели исключительно для распила бюджета.