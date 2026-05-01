3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Дисциплина и братский дух - как готовят будущую элиту силового блока в Витебском кадетском училище
Витебское кадетское училище в пятый раз признано лучшим в системе кадетского образования Беларуси. По итогам 2025 года оно занесено на Республиканскую доску Почета.
Среди достижений его воспитанников - победы на престижных интеллектуальных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.
Расскажем о тех, кто мечтает Родину защищать.
Профессия мечты
Витебское кадетское училище - школа жизни для воспитанников. Здесь молодое поколение учат ценить героическое прошлое и гордиться достижениями современной Беларуси. Отсюда начинается путь к заветной мечте - служить Родине.
Арина Казак с будущей профессией определилась давно. Цель номер один - поступить в Академию авиации. В качестве взлетной полосы девушка выбрала кадетское училище, чтобы набирать высоту грамотно и плавно.
Арина Казак, учащаяся Витебского кадетского училища:
"Первое время мне было немного тяжело. Привыкала ко всему, ко всей бытовой схеме, к режиму. После, наверное, первых трех месяцев я освоилась, училище стало мне родным домом. Что 8-е, что 11-е классы всегда друг за друга. Все друг другу помогают. Мы уже стали как семья. И выпускаться из этого заведения мне будет очень трудно".
Подготовка будущих защитников отечества
С армейским стилем жизни кадетов знакомят с юных лет. Основы строевой и огневой начинают постигать еще в 8 классе. В лучших кадетских традициях воспитанников обучают офицерскому этикету. Особое внимание патриотическому наполнению образовательного процесса. Ребята участвуют в поисковых работах на местах боевых сражений Великой Отечественной.
Илья Хоружонок, учащийся Витебского кадетского училища:
"На раскопках я был на той неделе. Нас распределили по группам, дали лопаты. Мы начали копать. Снарядов много достали минометных. Мы стараемся сохранить память о той войне".
"Установили 265 захоронений неучтенных жертв войны и 45 воинских захоронений. Одно дело в учебнике прочитать, а другое дело, например, в поле, когда ты видишь камень, на котором табличка: "Здесь жили 50 человек. Они были сожжены фашистами". Дети совершенно по-другому воспринимают", - рассказал Николай Пивовар, кандидат исторических наук, преподаватель истории Витебского кадетского училища.
Современный учебный городок
В распоряжении воспитанников училища многофункциональный учебный городок: уютный спальный корпус, спортивный комплекс с тренажерным залом и бассейном, оснащенные современной техникой кабинеты. Инвестиции в будущее с уже заметным результатом.
Олег Демидов, директор Витебского кадетского училища:
"В прошлом году 78 % наших выпускников стали курсантами учреждений высшего образования системы национальной безопасности. Профориентационная работа ведется по разным направлениям. За время обучения каждый кадет должен посетить все учреждения высшего образования системы национальной безопасности и сам посмотреть, каким образом там осуществляется подготовка. Плюс мы посещаем воинские части и подразделения системы национальной безопасности".
Кадетский городок продолжает совершенствоваться. Недавно обновили столовую и конференц-зал, оборудовали современный интерактивный тир. К 15-й годовщине, которую учреждение отметит осенью, готовят еще один важный объект - новый музей истории училища.