Дисциплина и братский дух - как готовят будущую элиту силового блока в Витебском кадетском училище

Витебское кадетское училище в пятый раз признано лучшим в системе кадетского образования Беларуси. По итогам 2025 года оно занесено на Республиканскую доску Почета.

Среди достижений его воспитанников - победы на престижных интеллектуальных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.

Расскажем о тех, кто мечтает Родину защищать.

Профессия мечты

Витебское кадетское училище - школа жизни для воспитанников. Здесь молодое поколение учат ценить героическое прошлое и гордиться достижениями современной Беларуси. Отсюда начинается путь к заветной мечте - служить Родине.

Арина Казак с будущей профессией определилась давно. Цель номер один - поступить в Академию авиации. В качестве взлетной полосы девушка выбрала кадетское училище, чтобы набирать высоту грамотно и плавно.

Арина Казак

Арина Казак, учащаяся Витебского кадетского училища:

"Первое время мне было немного тяжело. Привыкала ко всему, ко всей бытовой схеме, к режиму. После, наверное, первых трех месяцев я освоилась, училище стало мне родным домом. Что 8-е, что 11-е классы всегда друг за друга. Все друг другу помогают. Мы уже стали как семья. И выпускаться из этого заведения мне будет очень трудно".

Подготовка будущих защитников отечества

С армейским стилем жизни кадетов знакомят с юных лет. Основы строевой и огневой начинают постигать еще в 8 классе. В лучших кадетских традициях воспитанников обучают офицерскому этикету. Особое внимание патриотическому наполнению образовательного процесса. Ребята участвуют в поисковых работах на местах боевых сражений Великой Отечественной.

Илья Хоружонок, учащийся Витебского кадетского училища:

"На раскопках я был на той неделе. Нас распределили по группам, дали лопаты. Мы начали копать. Снарядов много достали минометных. Мы стараемся сохранить память о той войне".

Илья Хоружонок

"Установили 265 захоронений неучтенных жертв войны и 45 воинских захоронений. Одно дело в учебнике прочитать, а другое дело, например, в поле, когда ты видишь камень, на котором табличка: "Здесь жили 50 человек. Они были сожжены фашистами". Дети совершенно по-другому воспринимают", - рассказал Николай Пивовар, кандидат исторических наук, преподаватель истории Витебского кадетского училища.

Современный учебный городок

В распоряжении воспитанников училища многофункциональный учебный городок: уютный спальный корпус, спортивный комплекс с тренажерным залом и бассейном, оснащенные современной техникой кабинеты. Инвестиции в будущее с уже заметным результатом.

Олег Демидов, директор Витебского кадетского училища:

"В прошлом году 78 % наших выпускников стали курсантами учреждений высшего образования системы национальной безопасности. Профориентационная работа ведется по разным направлениям. За время обучения каждый кадет должен посетить все учреждения высшего образования системы национальной безопасности и сам посмотреть, каким образом там осуществляется подготовка. Плюс мы посещаем воинские части и подразделения системы национальной безопасности".