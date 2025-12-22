Для 450 ребят Брестской области организовали большой новогодний праздник

22 декабря для ребят Брестского региона организовали большой праздник. В областном центре молодежного творчества собрались 450 детей.

Это победители олимпиад, спортивных и творческих состязаний, а также учащиеся, которые имеют успехи в общественной деятельности, инвалиды, сироты, те, кто остался без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей. Для них устроили театрализованное представление, а еще подарили подарки. И каждый из них загадал свое желание на Новый год.

Виктор Рафалович, зампредседателя Брестского облисполкома:

"Мечты сбываются. И если прилагать к этому серьезные усилия, свой вклад в развитие своей семьи, своего учреждения образования, своего города, района, области и страны, то, конечно же, Дед Мороз все увидит и желания исполнит. И каждый взрослый мечтает стать главным помощником Деда Мороза - осчастливить хоть одного ребенка в своей жизни".